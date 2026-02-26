Una inversión… “refrescante”: así será la apuesta de 6 mil millones de Coca-Cola a México (Pexels)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que la empresa Coca-Cola destinará una inversión de 6 mil millones de dólares en el país durante 2026.

El anuncio de esta refrescante inversión se realizó tras la reunión que sostuvo la mandataria con el director ejecutivo global de la compañía refresquera estadounidense, Henrique Braun, en Palacio Nacional.

En ese encuentro no solo se abordó esta importante inversión para México, sino también la llegada del trofeo de la Copa del Mundo al país.

Sheinbaum anuncia la llegada de la Copa del Mundo al AIFA para su gira por México

A través de redes sociales, la jefa del Ejecutivo informó que el trofeo de la Copa Mundial FIFA 2026 llegará mañana al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Desde ahí comenzará su gira por territorio nacional, teniendo a Guadalajara como su primera parada.

“En Palacio Nacional recibimos al director ejecutivo global de Coca-Cola, Henrique Braun, quien me informó de la inversión de seis mil millones de dólares en nuestro país. El trofeo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 llega mañana al AIFA; este sábado, Guadalajara será el primer lugar de visita”, anunció Claudia Sheinbaum Pardo en su cuenta de X.