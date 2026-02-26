UNAM y Conade apuestan por el futuro del deporte colaborando para profezionalizar entrenadores

Convenio UNAM y Conade

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas informó sobre la colaboración con el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco Marrufo indicando que “en la UNAM el deporte es historia, identidad, pero también una apuesta por un futuro mejor”.

“En la medida en que involucremos a más jóvenes en el deporte, estaremos construyendo un país más sano, más próspero y con un futuro mejor”, agregó.

Igualmente, destacó que es muy importante incentivarlo frente a los muchos riesgos que hoy enfrenta la juventud y precisó que este es un factor de disciplina, compañerismo, sociabilidad y de contribución a la salud.

En la Sala Justo Sierra de la Rectoría indicó que hace unos meses la Universidad pagó una deuda histórica con su sistema de bachillerato al hacer obligatorias las actividades deportivas en el primer año del Colegio de Ciencias y Humanidades.

Asimismo, manifestó que desde hace décadas la UNAM ha realizado un esfuerzo por estar a la vanguardia en Medicina del Deporte y destacó que se cuenta con laboratorios certificados internacionalmente para realizar distintas pruebas. Por ello, externó que la alianza simbolizada en el convenio será muy provechosa para ambas instituciones.

En su intervención, Rommel Pacheco destacó que este acuerdo permitirá aprovechar su experiencia científica y académica para fortalecer el deporte, profesionalizar a personas entrenadoras y dar continuidad a proyectos que requieren respaldo técnico y metodológico.

“No basta haber sido un gran atleta para ser un gran entrenador; se requiere formación académica y metodológica. Con esta firma podremos profesionalizarlo y reflejarlo en mejores resultados y en jóvenes que encuentren en esta práctica disciplina y oportunidades”, comentó.

Previamente, el secretario de Atención y Servicio a la Comunidad Universitaria, Fernando Macedo Chagolla, puntualizó que el convenio tiene como principal objetivo potenciar las capacidades del deporte universitario; robustecer los vínculos entre la investigación científica y humanística generada en la UNAM con el deporte nacional.

De igual forma, establecer vínculos universitarios que permitan hacer extensivos los beneficios de la cultura física y deportiva al conjunto de la sociedad; diseñar e implementar políticas y propuestas de mejores prácticas en materia deportiva; incentivar la investigación multidisciplinaria, así como la formación de recursos humanos en las áreas del deporte y la cultura física. Para las diversas actividades se signarán convenios específicos.

“La CONADE aporta su experiencia nacional, su capacidad técnica y programas estratégicos para el desarrollo del deporte; y nuestra Universidad contribuirá con su infraestructura, su comunidad académica, su experiencia en investigación aplicada y su modelo de acompañamiento integral”, enfatizó ante el director general del Deporte Universitario, Alejandro Fernández Varela Jiménez; y el subdirector general de la CONADE, Guillermo Cortés González, entre otras autoridades.