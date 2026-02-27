20% de armas incauadas en el país son aseguradas en Sinaloa: Harfuch

Omar García Harfuch rindió el informe de la instituciones de seguridad federales en Sinaloa (Presidencia)

Desde Mazatlán, Sinaloa, el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch rindió el informe de la instituciones de seguridad federales en el estado, que quedó sumido en una ola de violencia tras la desarticulación del Cártel de Sinaloa en las facciones de “los Chapos” y “los Mayos”.

Harfuch informó que desde octubre de 2024, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se fortaleció la presencia en Sinaloa de la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, el Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y de la Fiscalía General de la República, como parte de la estrategia de seguridad que tiene tres objetivos principales:

Disminuir la incidencia delictiva, principalmente, homicidios dolosos y de alto impacto

Detener a los generadores de violencia y desarticular redes criminales con atención focalizada en zonas de mayo incidencia

Fortalecer las capacidades de investigación, inteligencia y prevención, por lo que se ha fortalecido a la policía estatal, dotándola con 100 patrulla, y su personal ha recibido capacitación por parte de la Secretaría de la Defensa

Como principales resultados de esta estrategia se han detenido a 2 mil 225 personas por delitos de alto impacto; se aseguraron 33 toneladas de droga; fueron desarticulados mil 942 laboratorios y áreas de concentración de metanfetamina.

También, se han incautado 4 mil 850 armas, el secretario de Seguridad señaló que 1 de cada 5 armas aseguradas en el país se encontraban Sinaloa, lo que representa el 20% de las armas decomisadas. Señaló que el 80% de ellas son porvenientes de Estados Unidos.

Adicionalmente, se aseguraron más de 1 millón de cartuchos, ametralladoras, Barret .50, lanzagranadas, granadas y más de 5,500 artefactos explosivos improvisados.

Harfuch informó los resultados obtenidos en tres de los casos de inseguridad que más han afectado a la población del estado. El más destacado es el caso de los 10 mineros de Concordia privados de la libertad. Como parte de la investigación, se han envía células de investigación de campo para recabar información, recorridos de reconocimiento y patrullaje a cargo de la Defensa, la Maria y la Guardia Nacional en distintos poblados del municipio de Concordia, en coordinación con la Fiscalía General del estado y la Secretaría de Gobernación a través de la Coordinación Nacional de Búsqueda.

Respecto a este caso, el 3 de febrero, el Ejército detuvo a 4 presuntos implicados, vinculados a la célula de los Chapos; se obtuvo información sobre diversas fosas clandestinas, donde continúan las investigaciones para identificar posibles víctimas y continuar con la identificación de otros presuntos implicados.

Sobre el ataque realizado en contra de los diputados Elizabeth Montoya y Sergio Torres, puntualizó que se investigan en colaboración estrecha con la policía estatal las diversas líneas de investigación. Hay un detenido involucrado en el ataque.

Respecto a las 6 personas privadas de la libertad en Mazatlán, provenientes del Estados de México, dio a conocer que fueron interceptadas por un grupo criminal mientras se transportaban en reisers rentados; 2 de las víctimas ya fueron liberadas, pero 4 continúan en búsqueda.

Hasta el momento, la policía estatal y elementos del Gabinete de Seguridad detuvieron a dos presuntos involucrados, y con sus declaraciones se espera poder identificar a otros responsables.

“Estamos trabajando para que estos delitos no queden impunes y vamos a detener a todos los involucrados y seguiremos operando en coordinación con la autoridad estatal para detener a los responsables de estos homicidios, extorsiones, tráfico de drogas y otros delitos que tanto daño le hacen a los sinaloenses”, afirmó Harfuch.

Los siguientes líderes del CJNG en la mira

Al respecto de la ola de violencia generada el domingo pasado por la caída del Mencho, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Omar García Harfuch, afirmó que ya tiene identificados a cuatro integrantes del grupo criminal que podrían ser los sucesores del líder.

Aseguró que, debido a la presencia del Cártel en diversos estados del país, existen líderes regionales de los cuales tiene en la mira a los más fuertes.

A pesar de esto, confirmó que no se ha tenido registro de un repunte en la violencia en el país derivada de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes y que a partir del martes ya no había bloqueos en gran parte del territorio .