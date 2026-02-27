Al cierre del 2025 Pemex consolidó su solidez operativa y estabilidad financiera

Refineria

En cuanto a la materia financiera correspondiente al Cuarto Trimestre de 2025, Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó resultados operativos estables.

En comparación con el mismo trimestre del 2024, los resultados operativos reportaron que la producción se estabilizó en 1.648 millones de barriles al día y el Sistema Nacional de Refinación procesó 1,136 miles de barriles diarios de petróleo crudo. Simbolizando así un un incremento de 44.4%.

Bajo el mismo esquema de comparación, en cuanto a la estrategia de comercialización, Pemex incrementó en 7% las ventas de los destilados de alto valor. Lo que equivale a 70 mil barriles diarios adicionales, reflejando un avance hacia la meta de soberanía energética.

A partir de dichos avances operativos, el resultado neto cerró casi en cero, lo que ayudo a neutralizar la pérdida de 350.5 del cuarto trimestre de 2024.

Al cierre del 2025, en términos financieros, Pemex registró el menor nivel de deuda en 11 años. Con respecto al cierre del 2024, el saldo de la deuda total disminuyó 13% y respecto a 2018, disminuyo 19%.

De igual manera, la empresa destinó más de 582 mil millones de pesos al cierre del año con el objetivo de cumplir con sus compromisos de inversión con proveedores y contratistas. Esto para fortalecer la cadena de valor.

Los resultados financieros y operativos favorables de Pemex fueron reconocidos por las principales agencias calificadoras. En el 2025 Fitch Ratings elevó la calificación de Pemex a BB+ y Moody’s la mejoró a B1, ambas con una perspectiva estable. En base a esto, en febrero del 2026 Pemexregresó al mercado bursátil con una emisión de certificados por 31 mil 500 millones de pesos. Y registró una sobredemanda de 2.5 veces el monto ofertado.