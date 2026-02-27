Autoridades aseguran que no han recibido solicitudes de repatriación de connacionales en Irán

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este viernes que hasta el momento no han recibido peticiones de los connacionales que residen en Irán para abandonar el país, debido a la gran tensión que existe en la región por un posible ataque de Estados Unidos contra la República Islámica.
A través de las cuentas oficiales, la cancillería mexicana exhortó a la ciudadanía evitar viajar a Irán e Israel por los conflictos globales actuales. También dieron a conocer que ningún mexicano ha requerido asistencia consular.
“El personal de la Embajada de México en Irán está en contacto permanente con las y los connacionales que se encuentran en ese país”, declaró la dependencia.
Además, la SRE reveló que el personal diplomático han expresado su deseo de permanecer en Teherán a pesar de la tensión creciente.
De este modo, la dependencia pidió a los mexicanos que se encuentran en Israel e Irán seguir las indicaciones de las autoridades locales y mantener comunicación directa con la cancillería mexicana a través del Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior en el siguiente link sirme.sre.gob.mx .
La secretaría publicó los teléfonos de asistencia consular en ambas embajadas:
- Embajada en Irán +989121224463
- Embajada en Israel 054-316-6717
Por último, la embajada de Estados Unidos en Jerusalén desde hoy autorizó la salida de Israel del personal no esencial y de sus familiares debido a “riesgos de seguridad”.
Con información de EFE
