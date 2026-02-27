Canciller de la Fuente da la bienvenida al trofeo de la Copa Mundial de Fútbol 2026

El canciller Juan Ramón de la Fuente encabezó la ceremonia de bienvenida del trofeo de la Copa Mundial de Fútbol 2026, realizada en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

El trofeo recorrerá México para ser visitado por los aficionados a este deporte en las ciudades de Guadalajara, León, Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Monterrey, Puebla, Mérida, y luego viajará a las otras sedes del Mundial, Estados Unidos y Canadá.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores apuntó que México está listo para recibir a todas y a todos los que vendrán a ser parte de la justa deportiva con plena confianza, seguridad y tranquilidad.

“Este trofeo reconoce, en efecto, la excelencia deportiva, reconocerá una vez más al campeón. Pero también junto con ese reconocimiento a la excelencia deportiva, conllevará un mensaje contundente, un mensaje de unidad regional un mensaje de fraternidad global, y un mensaje de inclusión social”, expresó el funcionario.

En la ceremonia estuvieron presentes la gobernadora del Estado de México, Defina Gómez; Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México; Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México para la Organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Además de Susan Pereverzoff, Ministra consejera de Asuntos Políticos en la Embajada de Canadá en México; Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial; Louis Balat, presidente de Coca Cola México; Jurgen Mainka, director ejecutivo de la FIFA en México; Hugo Sánchez, exfutbolista, y Roberto “El Ratón” Ayala, leyenda FIFA.