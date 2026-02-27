Conagua fortalece el campo y el abasto de agua en Sinaloa para impulsar el desarrollo regional

Con el objetivo de contribuir al desarrollo social y económico del estado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reforzó acciones estratégicas para fortalecer el campo sinaloense y garantizar el abasto de agua a la población.

La dependencia federal informó que se trabaja de manera coordinada con autoridades estatales y municipales para optimizar la infraestructura hidráulica, mejorar los sistemas de riego y asegurar el suministro del recurso hídrico tanto para uso agrícola como para consumo humano.

Sinaloa, reconocido como uno de los principales productores agrícolas del país, depende en gran medida de una adecuada gestión del agua para mantener su productividad. En este sentido, Conagua destacó la importancia de modernizar distritos de riego, dar mantenimiento a presas y canales, así como implementar acciones que permitan un uso más eficiente y sustentable del recurso.

Entre las estrategias impulsadas se encuentran trabajos de rehabilitación y tecnificación de infraestructura hidroagrícola, supervisión de niveles en presas y monitoreo constante de cuencas, con el fin de garantizar disponibilidad y prevenir afectaciones ante posibles periodos de sequía.

Asimismo, se enfatizó que el fortalecimiento del abasto de agua potable es una prioridad, por lo que se desarrollan proyectos orientados a mejorar redes de distribución y sistemas de almacenamiento en diversas comunidades del estado, especialmente en aquellas con mayor vulnerabilidad.

Conagua subrayó que estas acciones forman parte de una visión integral para consolidar el bienestar de las familias sinaloenses, al considerar que el acceso al agua es un derecho humano y un elemento clave para el crecimiento económico.

El organismo también reiteró su compromiso con el uso responsable y sostenible del recurso hídrico, promoviendo entre productores y ciudadanía en general una cultura del cuidado del agua, así como la adopción de tecnologías que permitan mayor eficiencia en el riego agrícola.

Finalmente, la dependencia federal reafirmó que continuará trabajando de manera permanente en coordinación con los distintos órdenes de gobierno para fortalecer la infraestructura hidráulica en Sinaloa, impulsar al sector productivo y asegurar que las y los sinaloenses cuenten con un suministro confiable y suficiente.