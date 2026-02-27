El Mencho… ¿gamer? Estadounidense asegura supuestamente haber jugado en línea con él al Modern Warfare

El Mencho ¿jugaba Xbox 360? El nombre de usuario Pz El Mencho fue captado por un estadounidense durante partidos en línea, pero se desconoce si pertenecía verdaderamente a Nemesio Oseguera Cervantes.

El recorrido dentro de la cabaña de Tapalpa, Jalisco donde Nemesio Oseguera Cervantes se encontraba cuando se realizó el operativo militar en su contra dejó ver un poco del estilo de vida que llevaba el fallecido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Altares religiosos, cuentas de nómina en Excel, medicamentos contra padecimientos renales entre otras cosas.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue una caja de videojuegos de la consola Xbox 360 que habría utilizado El Mencho para pasar el tiempo. Ahora, un jugador estadounidense afirma haber jugado contra el líder del CJNG durante una partida del Modern Warfare 2 en 2014.

Estadounidense dice haber jugado en XBOX 360 contra El Mencho en 2014

A través de X, un usuario estadounidense afirma que un conocido suyo jugó una partida en línea ante un usuario identificado con el gamertag de “Pz El Mencho” durante el año de 2014, antes de su ascenso como líder del CJNG.

“HERMANO WTF Mi amigo me acaba de decir que jugó con The Cartel Boss El Mencho en Modern Warfare 2 en el pasado antes de convertirse en líder de CJNG. Estaba en la comunidad de francotiradores entre 2012 y 2014. ¡¿WTF?"

BRO WTF My friend just told me he played with The Cartel Boss El Mencho on Modern Warfare 2 back in the day before becoming leader of CJNG he was in the sniping community back in 2012-2014 WTF?!! https://t.co/x35h7KqoZG pic.twitter.com/d4hG3lguQE — Lynx (@Iynxlol) February 27, 2026

Algunas de las partidas en las que aparece este gamertag están grabadas en un canal de YouTube titulado PeriodicZone, donde se ve a este usuario interactuar en diferentes partidas con este usuario, presuntamente utilizado por Nemesio Oseguera Cervantes.

No obstante, no hay forma de determinar si este nombre de usuario pertenecía verdaderamente al fallecido líder del CJNG o si simplemente se trata de alguien que utilizó el alías para participar en estas partidas en línea en videojuegos con temática bélica.