Homicidio doloso bajó 50% en Sinaloa en seis meses tras repunte de junio

El promedio diario de víctimas de homicidio doloso en Sinaloa disminuyó 50 por ciento en los últimos seis meses, luego del repunte registrado en junio de 2025, informó Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante la conferencia La Mañanera del Pueblo, la funcionaria recordó que, tras la detención en Estados Unidos de Joaquín Guzmán López e Ismael “El Mayo” Zambada, en septiembre de 2024, se registró un incremento considerable en los niveles de violencia en la entidad. En ese periodo, el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 1.42 casos en agosto a 5.87 en octubre del mismo año.

Posteriormente, la incidencia delictiva mostró una tendencia a la baja hasta junio de 2025, cuando se presentó un nuevo repunte al alcanzar 6.90 homicidios diarios. No obstante, los meses siguientes reflejaron una reducción sostenida, que permitió disminuir el promedio a 3.42 casos diarios en enero de 2026.

De acuerdo con el informe, entre enero y agosto de 2024, el promedio diario se mantuvo estable en 1.68 homicidios. A partir de septiembre de ese año, la cifra aumentó a 4.77 casos por día. Además, al comparar enero de 2025 con enero de 2026, se observó una disminución del 28 por ciento en el delito de homicidio doloso.

En cuanto a los delitos de alto impacto, el reporte del SESNSP señala una reducción del 31 por ciento en enero de 2026, respecto a octubre de 2024. En el caso del robo de vehículos, el promedio diario también presentó una baja del 20 por ciento en el mismo periodo.

Las autoridades atribuyeron esta disminución en los indicadores delictivos al reforzamiento de los operativos de seguridad, la coordinación interinstitucional y el despliegue estratégico de fuerzas federales y estatales en la entidad.