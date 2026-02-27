Investigan a 4 líderes del CJNG como posibles sucesores del Mencho

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante su participación en la mañanera en Mazatlán, Sinaloa

Tras la captura y fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, quien fuera líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, las autoridades mexicanas ya tienen en la mira a quienes podrían ocupar el lugar de jefe dentro del grupo criminal (o jefes, si hay división como en Sinaloa).

Omar García Harfuch explicó que debido a la ocupación territorial del CJNG, hay cuatro líderes a quienes tienen identificados como los más fuertes para asumir el cargo dentro de la organización criminal.

Específicamente, hay dos de ellos que son “los más probables”, aunque el Secretario de Seguridad no dio nombres, aseguró que estos sujetos ya se encuentran bajo investigación.

Respecto a las listas de supuestas nóminas encontradas en el lugar donde fue detenido el Mencho, que contienen nombre de autoridades locales y estatales, así como de funcionarios del país, Harfuch señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República investigar su contenido y abrir las carpetas de investigación en contra de quienes resulte necesario hacerlo.

“En cualquier caso, donde haya un indicio y una prueba clara para abrir o iniciar una investigación contundente en contra de cualquier servidor público o civil, así se hará en su momento”, expresó.

Confirmó que actualmente hay investigaciones en curso en contra de policías municipales y estatales y otro tipo de personas que tenían participación con el grupo criminal, sin embargo, señaló que hasta ahora no se tienen indicios de que políticos hayan colaborado con ellos.

Respecto a la fuga ocurrida el pasado domingo en el penal de Puerto Vallarta, donde escaparon 23 reos, aseguró que el Gabinete de Seguridad se encuentra colaborando con el estado para su captura. La Secretaría de Marina ya detuvo a cuatro de los fugados.