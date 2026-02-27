Legisladoras y Legisladores confirman avances en la central fotovoltaica Puerto Peñasco

Integrantes de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, llevaron a cabo, en compañía de Emilia Esther Calleja Alor, directora General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una visita a la Central Fotovoltaica (CFV) Rafael Galván Maldonado (Puerto Peñasco). Ahí presenciaron los avances operativos del proyecto impulsado por a Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y la Secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar. El cual es el más relevante en relación a la transición energética en el país.

“La Presidenta ha destacado la expansión de esta central, estamos impulsando las energías limpias. En la CFE estamos trabajando en varias vertientes, todas aplicadas a un solo proyecto”, señaló Calleja Alor.

Una vez que el proyecto concluya sus cuatros fases de construcción, este alcanzará 1,000 megawatts (MW) de capacidad instalada, además de 246 MW en un Sistema de Almacenamiento de Energía (SAE) en baterías. Esto lo convertirá en la planta solar más grande en América y a nivel mundial será la quinta más grande.

La central contribuirá significativamente a la generación de energía limpia y al fortalecimiento de la soberanía energética. Gracias a su tecnología de vanguardia y sus equipos altamente especializados, será única en México.

El Director de Operación, Francisco Javier Maldonado Ramos, destacó la confiabilidad de la Central, la cual se ha convertido en un referente para nuevas fotovoltaicas, “además de reducir las emisiones y beneficiar a los consumidores, la CFV cuenta con una versatilidad operativa única en América Latina”, explicó.

Por su parte, el Director de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Juan Francisco Cuevas Villagómez, añadió que Baja California cuenta con un sistema eléctrico aislado y que la línea de transmisión asociada ala CFV representa es sólo el primer paso para la interconexión eléctrica hacia la región noroeste del país, que históricamente ha estado aislada del Sistema Interconectado Nacional.

Por el momento dos de las cuatro etapas han sido concluidas- explica el superintendente de la CFV, Iván Muñoz- y ya producen electricidad. La primera comenzó a operar el 30 de abril de 2023 y genera 120 MWde energía limpia para la ciudad de Puerto Peñasco. En el caso de la segunda etapa su operación dio inicio el 14 de septiembre de 2024 y adiciona una capacidad instalada de 300 MW de energía que es entregada a la ciudad de Mexicali, Baja California. Y ya se encuentra en marcha la secuencia III.

En su visita, las y los legisladores atestiguaron que no sólo se trata de una central en operación, sino también de un complejo energético en expansión que cuando alcance su magnitud final transformará la forma en la que se genera energía renovable en México. Con cada etapa concluida, la Central incrementa su aportación al Sistema Eléctrico Nacional.

Por último, la Diputada Olga Leticia Chávez Rojas, Secretaria de la Comisión de Energía, agradeció y expresó sentirse orgullosa del trabajo del personal de la CFE. “Estamos demostrando al mundo entero que la Comisión Federal de Electricidad tiene capacidad” dijo.