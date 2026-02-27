México, ante primera resolución de Corte Interamericana por violación de derechos humanos de armerías de EU

CDMX — El próximo 5 de marzo, México espera un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre si las armerías de Estados Unidos violan los derechos humanos de los mexicanos, informó la abogada Leticia Bonifaz Alfonzo, solicitud de opinión que acompañaron Bolivia, Colombia y Costa Rica.

La exconsejera jurídica del gobierno mexicano dijo en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados que hace dos años y medio, la Cancillería mexicana, que encabezaba Marcelo Ebrard, pidió una opinión consultiva a la CIHD sobre cuál sería el daño de las empresas fabricantes de armas estadunidenses sobre derechos humanos de los mexicanos por proveer de armamento al crimen organizado.

México, dijo, solicitó tres puntos básicamente a la CIDH respecto a afectaciones de derechos humanos.

“El próximo 5 de marzo se revisará este pronunciamiento de la opinión consultiva solicitada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En noviembre de 2022, México le pidió la CIDH que diga si es deber de los Estados de proteger a los ciudadanos frente a los abusos de las empresas que operan en su territorio a través de políticas públicas, pero en especial el establecimiento de instancias judiciales que permitan a terceros accionar los mecanismos estatales impedir los abusos de las empresas que fabrican armas. Esto es el primer punto.

La doctora en derechos humanos señaló que los ciudadanos están imposibilitados en la defensa por los daños, que ya no son colaterales, porque hoy están en el centro del problema.

Como segundo punto, México también le pidió a la CIDH que señale si se aplica la debida diligencia que deben observar todas las empresas para identifica, prevenir y mitigar las cuestiones negativas de sus actividades sobre derechos humanos.

Y tres, enfatizó Leticia Bonifaz, si hay responsabilidad de las propias actividades de las empresas o aquellas que guarden relación directa con sus operaciones o servicios prestados.

“El Estado mexicano dijo en esta solicitud que las empresas deben ser llamadas a cuentas por afectaciones a derechos humanos. Y esa opinión fue acompañada por Bolivia, Colombia y Costa Rica, además de organizaciones civiles, a través de ‘Amicus Curie’”, indicó la especialista.

Leticia Bonifaz aclaró que ya la ONU ha señalado que no sólo los Estados violan derechos humanos, sino también las empresas violan derechos humanos. Y se ha visto a la CIDH actuar contra empresas, ha emitido pronunciamientos por opiniones consultivas. Recientemente ha habido resoluciones en Perú por explotación de minas que afectan medio ambiente.

“Recientemente (también) la Secretaría de Economía de México dio un anunció de cuántas concesiones y del rescate qué se hizo de territorios que debían estar siempre protegidos. Y ahí ya hubo una opinión. Pero por primera ocasión, a solicitud del gobierno de México, esta opinión consultiva sobre derechos humanos y armerías de EU. Y habrá una guía, un faro, para que no sólo México, sino todos países de AL, si se pueda defender de aquellas empresas que hoy ilícitamente inundan con sus armas a personas que trabajan de manera ilícita, al margen de la ley, pero que tienen afectaciones a derechos humanos”, dijo Bonifaz Alfonzo.

