México gana Guinness World Record con la imagen humana de la camiseta de futbol más grande del mundo

Guinness World Record con la Imagen humana de la camiseta de futbol más grande del mundo

Dentro de las acciones del Mundial Social rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, México asentó un nuevo Guinness World Record con “La imagen humana de la camiseta de futbol más grande del mundo” en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el estadio Víctor Manuel Reyna.

Para ello, asistieron 4 mil 757 personas para dar forma a una playera monumental de 48 metros de ancho considerando las mangas y 35.5 metros de alto convirtiéndola en la más grande del mundo en su tipo. A través de banderines, se integró la representación de las 32 entidades federativas como símbolo de unidad nacional.

En ese sentido, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, resaltó que esta acción busca involucrar a la población en actividades deportivas, culturales y comunitarias de cara a la justa mundialista.

“Con el Mundial Social buscamos realizar actividades deportivas, culturales, gastronómicas y sociales dirigidas tanto a las y los mexicanos como a los visitantes internacionales. Queremos que el Mundial 2026 se viva en cada comunidad y que el legado sea social, cultural y turístico”, comunicó Rodríguez Zamora a través de sus redes sociales.

La playera más grande del mundo es el primero de tres récords que el gobierno federal contempla como parte de la agenda nacional. El segundo reto se llevará a cabo el domingo 15 de marzo en la Ciudad de México, donde se buscará llevar a cabo la clase de futbol más grande del mundo. El tercer desafío está programado para finales de mayo en Baja California Sur y consistirá en la realización del mural más grande con talento urbano local.

