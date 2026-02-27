“Nunca has estado en una boleta electoral”: Alito a Luisa María Alcalde; “eras pluri de MC”

Luisa MaríaAlcalde como diputada pluirinominal de Movimiento Ciudadano, según una fotografía que mostró Alito

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Mpreno reviró al reto que le lanzó su homóloga de Morena, Luisa María Alcalde a quien con motivo del debate que se ha desatado con motivo de la reforma electoral que presentó la presidenta Claudia, Sheinbaum, le recordó que ella nunca ha estado en una boleta presidencial y siempre ha sido impuesta en los cargos por Andrés Manuel López Obrador hasta cuando fue diputada plurinominal por Movimiento Ciudadano,.

“A diferencia tuya, que has sido impuesta por el cínico, corrupto y narcopresidente Andrés Manuel López Obrador en cada cargo que te han asignado y hasta diputada plurinominal fuiste por Movimiento Ciudadano”, le tundió

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Calderón retó a sus homólogos del PAN, Jorge Romero, PRI . Alejandro Moreno, y MC, Jorge Maynez a exponer su posicionamiento sobre quien debe decidir las listas de candidatos plurinominales.

“Retamos a Jorge Romero, (PAN) (Jorge) Maynez y Alito (Moreno) a que respondan a esto ¿ están de acuerdo en que no seas tu como dirigente el que determine las listas plurinomonales?”, emplazó la morenista

La respuesta llegó de inmediato por Alito: “Te equivocas, esta es una más de tus mentiras Luisa María Alcalde”.

“En tu vida política nunca has estado en una boleta…”. atizó

Alito Moreno aseguró que la dirigente morenista está desesperada porque el país arde por culpa de la ineptitud criminal de Morena.

“Tu partido se derrumba entre tanta complicidad con el crimen organizado. ¡Se están cayendo a pedazos, ya perdieron hasta las benditas redes sociales que tanto presumían”, aseveró

Acto seguido el priista le recordó su trayectoria política donde ha ganado varios cargos de elección popular.

“Fui electo Síndico del municipio de Campeche en el año 2000, gané. Fui electo Senador de la República en 2006, gané. Fui electo Gobernador de Campeche en 2015, donde por cierto gané y barrí en las urnas a tu candidata ese año. En 2019 fui electo Presidente del PRI y gané con el voto de casi 2 millones de militantes de todo el país, una elección nacional que gané de manera contundente en las 32 entidades”, recordó

Le advirtió que volverá a competir en las elecciones del 2023 y la retó a verse las caras en las urnas.

“Ya no serás dirigente de MORENA, pero nos vemos en 2030. México ya está cansado de la bola de narcopolíticos de Morena que tienen al país sumido en la inseguridad y sin rumbo”, recalcó