Rastreo digital revela apoyo a “El Mencho” en redes sociales

Un rastreo de contenido en redes sociales reveló la existencia de mensajes de apoyo, justificación y simpatía hacia Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras los acontecimientos recientes relacionados con su figura.

El análisis fue realizado por el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México (Colmex), como parte de un estudio sobre la circulación de narrativas criminales en el espacio digital.

¿Qué encontró el rastreo digital?

De acuerdo con el documento, el monitoreo de plataformas como X, TikTok e Instagram detectó publicaciones que expresaban:

Mensajes de duelo o nostalgia por “El Mencho”.

Identificación aspiracional con su figura o con el CJNG.

Discursos que normalizan, justifican o presentan de forma positiva al líder criminal.

Estas expresiones se manifestaron a través de textos, imágenes, videos, música y símbolos asociados a la cultura del narcotráfico.

Narrativas y símbolos en redes

El estudio señala que muchas publicaciones utilizaron hashtags, emoticonos y referencias culturales, como narcocorridos o imágenes alusivas al CJNG, que contribuyen a reforzar una narrativa simbólica de poder, pertenencia o admiración en ciertos espacios digitales.

Aclaración clave del estudio

Los investigadores del Colmex subrayan que estos mensajes no representan la opinión mayoritaria de la sociedad, sino la presencia de comunidades digitales específicas donde este tipo de discursos encuentra eco y puede amplificarse con rapidez debido a la lógica de las plataformas.

La disputa también es digital

El análisis concluye que la confrontación contra el crimen organizado no solo ocurre en el terreno de la seguridad, sino también en el ámbito simbólico y comunicativo. Las redes sociales se han convertido en un espacio donde se construyen y difunden relatos que pueden contribuir a la normalización de la violencia y de figuras criminales.

El documento forma parte de los trabajos de investigación del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, enfocados en comprender cómo operan y se expanden estas narrativas en el entorno digital.