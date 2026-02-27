Refuerzan estrategia de atención a las causas de la violencia en Sinaloa: Segob

Durante la Conferencia del Pueblo realizada en el estado de Sinaloa, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó un balance de las acciones implementadas como parte del Eje de Atención a las Causas que Generan la Violencia, dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad.

La funcionaria destacó que, desde octubre de 2024, se han llevado a cabo 413 reuniones de la Mesa de Paz Estatal, 2 mil 456 de las Mesas Regionales y una interestatal, logrando un total de 840 acuerdos en beneficio directo de la población. Estas mesas han permitido coordinar esfuerzos entre autoridades de los tres órdenes de gobierno para fortalecer la gobernabilidad y la seguridad.

Rodríguez informó que se realizaron 228 Jornadas por la Paz en los distintos municipios, con la participación de más de 69 mil personas, mediante actividades deportivas, culturales y artísticas dirigidas principalmente a jóvenes. Además, se brindaron servicios, trámites y programas sociales en comunidades rurales, campos agrícolas y planteles educativos de los 20 municipios del estado, beneficiando a niñas, niños, jóvenes y mujeres.

En materia de prevención, se reforzó el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, mediante el cual, del 1 de octubre de 2024 al 26 de febrero de 2026, se canjearon de manera anónima mil 219 armas de fuego por dinero en efectivo. Destacó la participación del municipio de El Fuerte, donde se entregaron 208 armas, municiones y explosivos, además del intercambio de juguetes bélicos por juguetes didácticos para promover una cultura de paz entre la niñez.

Como parte de las acciones para 2026, la secretaria anunció que iniciarán visitas casa por casa en colonias prioritarias de Culiacán y Mazatlán, así como la realización de Ferias de Paz, con la participación de más de 50 dependencias federales y estatales.

También se impulsarán los programas de la estrategia Jóvenes Transformando México, que contempla la construcción de un nuevo Bachillerato Tecnológico, la ampliación de un Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, y la edificación de 20 nuevos planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza, además de la inauguración este año de la Universidad Rosario Castellanos.

Asimismo, se construirán dos Centros Comunitarios México Imparable, se pondrá en marcha el programa Jóvenes Unen al Barrio, y se realizarán eventos culturales y deportivos como el Circuito Nacional de Festivales por la Paz, el Circuito Nacional de Orquestas Sinfónicas por la Paz, el Mundialito Escolar “Tu escuela es tu cancha” y la Copa Conade.

Finalmente, Rosa Icela Rodríguez subrayó que estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno de México con la construcción de la paz en Sinaloa, bajo la directriz de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha colocado en el centro de las políticas públicas a las personas, las comunidades y sus derechos.