Samuel García llama “metichona” a mujer que exigía escuelas en lugar de canchas

Samuel García llama “metiche” a mujer que exigía escuelas en lugar de canchas

Durante un acto público en Nuevo León, el gobernador Samuel García se vio envuelto en una nueva polémica luego de referirse como “metichona” a una mujer que le reclamó que, en lugar de canchas deportivas, su comunidad necesitaba más escuelas.

El momento fue difundido en redes sociales por el periodista Manuel López San Martín, lo que provocó una rápida reacción de usuarios que consideraron el comentario como despectivo y fuera de lugar para un funcionario público.

¿Qué fue lo que dijo Samuel García?

De acuerdo con el video que circula en redes, el gobernador relató el reclamo ciudadano en tono de burla, calificando a la mujer como “metiche” por cuestionar la construcción de canchas deportivas y pedir mayor inversión en educación. La expresión fue interpretada por muchos como una falta de respeto hacia una demanda legítima.

¿Por qué generó tanta polémica?

El comentario tocó un tema sensible: la prioridad del gasto público. Mientras el gobierno estatal ha promovido obras deportivas como parte de su agenda de infraestructura, críticos señalan que la educación sigue enfrentando carencias en varios municipios. Para muchos usuarios, la reacción del gobernador minimiza una preocupación social válida.

Reacciones y postura oficial

Tras la difusión del video, el episodio generó una oleada de críticas en redes sociales, donde ciudadanos y analistas cuestionaron el lenguaje utilizado por el mandatario y exigieron mayor sensibilidad ante las demandas sociales. Hasta el momento, el gobierno de Nuevo León no ha emitido una postura oficial ni una aclaración directa sobre el comentario.

El caso volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la forma y el tono con el que los gobernantes responden a las exigencias ciudadanas, especialmente cuando se trata de temas prioritarios como la educación pública.