Secretaría de Desarrollo Agrario destinará más de 88 millones en modernización de sistemas de registros y catastros

En 2025 la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) realizó la inversión de 88 millones de pesos para proyectos orientados en la digitalización catastral para mejorar los procesos administrativos en el país.

El Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros (PMRPPyC) es operado por la Subsecretaría de Ordenamiento Agrario e Inventarios de la Propiedad, que hasta la fecha tiene un avance de 25 proyectos, de cuales, 10 han concluído en Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, y Tamaulipas; asimismo, tres entidades continúan en proceso de cierre administrativo: Michoacán, Tamaulipas y Yucatán.

Al respecto, la subsecretaria de Ordenamiento Agrario e Inventarios de la Propiedad, Griselda Martínez Vázquez destacó que la modernización registral y catastral es una pieza clave para brindar certeza jurídica y fortalecer la eficiencia y eficacia administrativa en los territorios.

“Con este programa fortalecemos la confianza de la ciudadanía al asegurar que los registros públicos de la propiedad y catastros trabajen con modelos actualizados, interoperables y transparentes. Estos avances permiten que los estados y municipios cuenten con herramientas tecnológicas que garanticen información ordenada, confiable y protegida. La modernización no sólo acelera trámites: acerca la administración pública a las personas y mejora la gobernanza del territorio”, resaltó.

Por su parte, el director general de Inventarios y Modernización Registral y Catastral, Eduardo Carlos Contreras Jiménez, resaltó que el PMRPPyC es una herramienta estratégica para impulsar la transformación digital de los gobiernos locales: “la tecnología es hoy un elemento indispensable para asegurar procesos claros, ágiles y auditables.