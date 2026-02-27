Sheinbuam celebra el menor nivel de pobreza laboral en dos décadas

Claudia Sheinbaum Pardo (Presidencia de México/EFE)

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que México alcanzó su nivel más bajo de pobreza laboral en las últimas dos décadas, al ubicarse en 33.9 en 2025, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El último mayor pico registrado fue en 2020 cuando esta variante se colocó en 44.2%, sin embargo, desde entonces, se h observador un descenso paulatino sin retrocesos abruptos, de acuerdo con los registros oficiales.

“La pobreza laboral representa la cantidad de personas que con su ingreso no pueden adquirir la canasta básica”, explicó la mandataria al presentar una gráfica con la evolución anual. La precisión no es menor: este indicador mide la capacidad real de compra frente al costo de alimentos y productos esenciales.

Los números muestran una trayectoria descendente en cinco años consecutivos:

· 2020: 44.2%

· 2021: 40.7%

· 2022: 38.9%

· 2023: 37.5%

· 2024: 35.3%

· 2025: 33.9%

La pobreza laboral no mide desempleo, sino la insuficiencia del ingreso laboral frente a la canasta básica, o sea cuando personas con empleo cuyos ingresos no cubren el mínimo necesario para la alimentación.

Al presentar los datos, Sheinbaum enfatizó que la cifra de 33.9% representa “el nivel más bajo en dos décadas”. La afirmación coloca el resultado en una dimensión histórica y abre un nuevo punto de referencia en la discusión sobre ingreso laboral, canasta básica y condiciones económicas de los trabajadores en México.