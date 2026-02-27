Zoé Robledo y Tereso Medina realizan compromisos por la salud de los trabajadores

Nombramiento de Tereso Medina Ramírez, nuevo secretario general de la CTM

En el Centro de Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Morelia, Michoacán, se llevó a cabo una sesión para la bienvenida a Tereso Medina, nuevo secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), donde reafirmó su compromiso con el director general del IMSS, Zoé Robledo, de colaborar para garantizar un sistema de salud sólido y eficiente para todas las familias trabajadoras del país.

Ambos funcionarios ratificaron acuerdos y proyectos estratégicos enfocados en robustecer el bienestar y los derechos de la clase trabajadora y sus familias.

Zoé Robledo subrayó que la CTM ha sido parte fundamental del consejo técnico desde el año 1943, al ser la representación obrera de la dependencia de salud.

Asimismo, el titular del IMSS afirmó que con la llegada del nuevo secretario general, se fortalecerá la relación institucional en el Consejo Técnico y en los diversos órganos colegiados del IMSS, incluidos los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada en las entidades federativas, donde considera que la representación de la CTM ha sido constante.

Sumado a esto, Medina Ramírez aseguró que en esta nueva etapa la confederación tiene como principio fundamental poner su estructura al servicio de su razón de ser: las y los trabajadores y sus familias, al tener en cuenta que la salud es un derecho humano, social y personal irrenunciable.

Por último, los asistentes aprobaron el nombramiento de la licenciada Rubí Nalleli Rivera Durán, como nueva titular de la Unidad de Fiscalización y Cobranza, adscrita a la Dirección de Incorporación y Recaudación.

La Crónica de Hoy 2026