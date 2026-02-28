Desmiente Irán muerte de Alí Jamenei, líder supremo de la Revolución Islámica

Embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh (Jorge Aguilar)

El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, desmintió la muerte de Alí Jamenei, líder supremo de la Revolución Islámica.

Previamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la muerte de Jamenei, tras los ataques perpetrados por contra irán: “Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto”, dijo el mandatario.

Sin embargo, Pasandideh dijo que su dirigente de encuentra a salvo: “el líder supremo, los delegados y la presidencia están sanos y salvos”.

“Todo esto que se está dando es debido a una guerra psicológica. Nosotros ya tenemos la experiencia de junio, cuando atacaron a muchos generales directamente debido del Internet y la ubicación en tiempo real de WhatsApp y ya teniendo esa experiencia, no vamos a permitir que suceda lo mismo”.

“Estas son cosas que se pronuncian por parte de Estados Unidos, pero se necesita declaración y pruebas”, mencionó el enjabador tras una reunión con su canciller.