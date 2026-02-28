Encabeza Sheinbaum arranque de obra del Hospital de Especialidades del IMSS en Sinaloa

La presidenta Claudia Sheinbaum en Sinaloa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó el inicio de las obras del Hospital de Especialidades IMSS en Culiacán, Sinaloa (el segundo más grande del estado) en donde aseguró que la entidad es de “hombres y mujeres trabajadoras y semillero de México”.

El hospital será construido por el Ejercito Mexicano, tendrá 71 mil metros cuadrados de construcción; ahí laborarán 2 mil 500 trabajadores de la salud, habrá 48 especialidades y 400 camas.

“Por más difíciles que sean los problemas, si estamos juntos, siempre salimos adelante... Sinaloa no está solo, tiene a la presidenta y a todo el Gobierno”, declaró.

Durante su discurso dio a conocer que trabajará para apoyar a las y los trabajadores del campo en Sinaloa, “el maíz está muy barato”, reconoció.

La presidenta aseguró que el IMSS es la institución social más importante de América, “y eso es gracias a sus trabajadores”. También dejó claro que en todos los centros de salud y hospitales hay suficientes medicamentos.

Reveló que, antes de dejar el Gobierno, busca que haya un Sistema General de Salud, “que aunque uno no sea derechohabiente del IMSS o del ISSSTE pueda usar las instalaciones... Y este año iniciaremos con la construcción de ese sistema”.

Para concluir su intervención, señaló que hay principios que no se negocian, “tenemos muy claros los principios, la soberanía no se negocia y aquí decidimos las y los mexicanos. En México el pueblo manda”.

En su intervención, el gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, aseguró que el hospital le dará cabida a muchas y muchos trabajadores de la salud, “será un centro de trabajo más que ocupe al personal que está requiriendo trabajar en un centro de salud”, dijo.

Y aprovechó para agradecer a la presidenta el apoyo que le ha brindado a la entidad, “la presidenta le tiene un cariño especial a esta tierra”.

Especialmente agradeció por su ayuda en los temas de seguridad y el apoyo de elementos del Ejercito y la Guardia Nacional, “principalmente lo que queremos es la paz que todos anhelamos para seguir haciendo lo que sabemos hacer, que es producir alimentos para el país”, afirmó.

Rocha recordó que en Sinaloa es un estado que tiene récord en la producción del maíz, garbanzo, frijol, papa, mango, tomate, chile y berenjena. “somos un estado que produce alimentos para el país, no somos los únicos pero sabemos hacerlo”.

El segundo más grande de Sinaloa

“Como diría el Recodo, ‘Y llegaste tú’, llegaste tú la cuarta transformación para recuperar lo público y dejar de privatizar”, comentó el director general del IMSS, Zoé Robledo, al celebrar que la colocación de esta primera piedra de lo que será el Hospital Regional de Especialidades, el segundo más grande de Sinaloa.

Informó que el hospital contará con 400 camas, de ellas serán 216 de hospitalización y el resto de servicios; tendrá 12 quirófanos y equipo medico de última generación; tendrá 48 diferentes especialidades, 30 maquinas de hemodiálisis, la primera unidad de rehabilitación cardiaca, entre otros.

“El corazón de este hospital serán los 2 mil 500 trabajadores de todas las categorías”.

Aseguró que la construcción del hospital estará a cargo de los ingenieros del Ejercito Mexicano, “necesitábamos a los mejores porque son 71 mil metros cuadrados de construcción”.