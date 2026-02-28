Llegaron a Cuba dos buques más de la Marina con ayuda humanitaria

Turistas en Cuba observan el arribo de ujno de los dos buques de la Marina mexicana con ayuda humanitaria para habitantes de la isla (EFE)

Crisis en La Habana — Los buques de apoyo logístico de la Marina Armada de México, el Papalopan y el Huasteco, que partieron este martes desde Veracruz con ayuda humanitaria para el pueblo cubano, arribaron este sábado en la bahía de La Habana con un segundo cargamento con 1,200 toneladas de alimentos.

Pasadas las 8:00 horas locales, los dos buques de la Marina entraron por la estrecha bocana de la bahía de la isla con ayuda técnica local, de forma muy similar a la del primer envío semanas atrás.

“En este instante, un barco de la Armada Mexicana hace su entrada a La Habana con ayuda del Gobierno y el hermano pueblo de México para el pueblo de Cuba. ¡Gracias!”, escribió en redes sociales la viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba Josefina Vidal.

El buque Papaloapan portaba 1.078 toneladas de frijol y leche en polvo, mientras que el Huasteco transportaba 92 toneladas de frijol, además de 23 toneladas de “alimentos varios”, que fueron recolectados por distintas organizaciones sociales con apoyo del Gobierno de la Ciudad de México.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer el pasado martes, la decisión de mandar un segundo paquete de ayuda humanitaria a Cuba, que sigue al anunciado el pasado 12 de febrero, con más de 814 toneladas de víveres y productos de higiene.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su administración mantendrá el apoyo a la isla con alimentos, pero sin incluir petróleo, tras un bloqueo impulsado por Washington y la amenaza de aranceles a los países que suministren crudo al régimen de Miguel Díaz Canel.

El Gobierno de México subrayó que este nuevo envío de ayuda humanitaria es parte de los principios y “tradición solidaria” con países de América Latina y, en particular, con Cuba, y sostuvo que en meses recientes también envió ayuda a otros puntos del continente afectados por emergencias, como en los incendios en California, Estados Unidos y en Chile, así como en las inundaciones en Texas.

La Crónica de Hoy 2026