Mario Delgado anuncia edición del libro “Soy Manú”

Presentación del libro "Soy Manú"

En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna y del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, presentó el libro Soy Manú, volumen I de la serie “Imágenes para jugar, dirigido a niñas y niños de primera infancia y educación preescolar”.

El titular de la SEP enfatizó que el libro contribuye a la valoración y difusión de la cultura de crianza del pueblo afromexicano. Aludió que la obra relata escenas de la vida de un bebé de 0 a 18 meses que en interacción con su madre y su abuela, reconoce su cuerpo y las sensaciones que este le permite experimentar.

Mario Delgado subrayó que estas temáticas se articulan con los contenidos y los Procesos de Desarrollo de Aprendizaje (PDA) establecidos en el programa sintético de la Fase 1, en el marco de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y adherido con la Política Nacional de Educación Inicial.

Delgado Carrillo reveló que es fundamental que la llamada “tercera raíz” se haga visible como parte de la diversidad cultural y lingüística del país. Indicó que existe una herencia de lengua materna que ha enfrentado procesos de desplazamiento lingüístico derivados de la esclavitud, el racismo y la exclusión.

El funcionario añadió que el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) imprimió 42 mil 639 ejemplares de Soy Manú. El libro incluye una guía con sugerencias de uso, disponible mediante un código QR, dirigida a figuras educativas, así como a madres y padres de familia.

Por último, la directora general de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe (DGEIIB), María de los Ángeles Gordillo Castañeda, expresó que con la Nueva Escuela Mexicana (NEM) es posible impartir una educación plurilingüe e intercultural en todos sus niveles y modalidades y que este enfoque reconoce que educar en la lengua materna no solo favorece el aprendizaje, sino que fortalece la identidad, la autoestima y el sentido de pertenencia de las y los estudiantes, por lo que Soy Manú contribuye a preservar la diversidad lingüística como patrimonio vivo de nuestra nación.

