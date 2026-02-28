Rechaza Irán fabricación de armas nucleares; ve como un “pretexto” la intervención de EU

Embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh (Jorge Aguilar)

El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, acusó que la intervención de Estados Unidos se debe a una falsa acusación del gobierno estadounidense de que el programa nuclear iraní tendría fines militares.

Lo cual, dijo el embajador iraní, es un proyecto de más de 60 años historia que se ha caracterizado por ser pacífico, sustentado en acuerdos internacionales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó que el ataque se debe a que Irán desarrolla misiles de largo alcance capaces de amenazar a Europa y, próximamente, al territorio estadounidense.

Hacia estas declaraciones, Abolfazl explicó que la Agencia Internacional de Energía Atómica ha emitido 15 informes que sustentan que el programa nuclear iraní no tiene fines bélicos.

Así, dijo que, Alí Jamenei, líder supremo de la Revolución Islámica, contiene dictámenes respecto a la producción y uso de un arma nuclear está prohibida según las Leyes islámicas. Además, consideraron que el uso de este tipo de armamento es dañino para toda la humanidad.

Añadió que desde que se firmó el Plan Integral Acción Conjunta, se han establecido garantías que demuestran que el programa nuclear iraní es pacífico sin objetivos militares.

“Nuestra patria fue atacada por un régimen — EU — que tiene armas nucleares y mientras tanto, condena y amenaza a nuestro país de que tenemos armas nucleares”.

“En una ronda de diálogos que tuvimos en Ginebra, llegamos a acuerdos con Estados Unidos de que los diálogos sean exclusivamente nucleares. Llegamos a la conclusión de que todas las reservas nucleares que poseen nuestro país, debería de ser de una manera que se usa para fines pacíficos, no para fines militares”.

El embajador agregó que en más reuniones, Irán ofreció proyectos de inversión que implican millones de dólares, por lo tanto, cuestionó que su país, al dar pasos adelante para promover el diálogo, no podría estar dispuesto a ejecutar armas nucleares.

Recordó que en el anterior ataque que EU llevó a cabo contra Irán, el presidente Trump afirmó que el proyecto nuclear iraní fue eliminado, entonces en la actualidad, esa nación no podría desarrollar armas destructivas.

“Nosotros creemos que lo del programa nuclear fue una excusa, ellos sabían que nosotros no tenemos acceso a mas reservas que fueron sepultamos bajo los escombros de las instalaciones bombardeadas, en junio”.

“Irán, para demostrar la buena fe respecto a los asuntos nucleares, estuvo dispuesto a aceptar distintas limitaciones, pero luego vinieron a hablar sobre el poder misilístico de Irán, entonces extendieron sus solicitudes para tener una excusa”, dijo Abolfazl Pasandideh.

Abundó que la intervención estadounidense ha dejado un saldo de 200 fallecidos en 24 estados de Irán y 747 lesionados, entre los que se encuentran 104 alumnos que perdieron la vida.

Por último, espera que el Gobierno de México emita un pronunciamiento en el que condene el ataque a Irán.