Suman más de 24 mil productores que han solicitado incentivos al maíz blanco

Incentivos para los productores del maíz blanco

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) registró 24 mil 826 solicitudes atendidas de beneficiarias y beneficiarios del pago de incentivos de maíz blanco, correspondiente al ciclo agrícola Primavera-Verano 2025, en los estados de Campeche, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Tlaxcala. La cifra corresponde a cinco días de actividades, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum diera la instrucción de implementar la atención directa a las y los productores de esas entidades.

Querétaro, Campeche y Michoacán son los estados que muestran el mayor avance en la atención de beneficiarias y beneficiarios pre registrados en el padrón, al llegar a 100 por ciento, 94 por ciento y 59 por ciento, cuyos expedientes ya fueron tramitados para la realización del pago.

Hasta el momento, 14 mil 654 productoras y productores cobraron el apoyo económico que consiste en 800 pesos por tonelada del grano básico, el cual se complementa con 150 pesos por tonelada otorgados por cada gobierno estatal.

La dependencia hace un llamado a las agricultoras y agricultores que aún no hayan acudido a verificar su estatus de pago, aún pueden hacerlo en las ventanillas que se mantienen abiertas, las cuales suman más 203, ubicadas en bodegas, distritos de Desarrollo Rural (DDR), Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) u Oficinas de Representación de las Entidades Federativas (OREF). Para ello, deben acudir a la bodega u oficina en donde realizaron el prerregistro, con su ticket de báscula y clabe interbancaria.

