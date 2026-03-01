Canciller sostiene reunión virtual con embajadores mexicanos en Medio Oriente

Canciller Juan Ramón de la Fuente se reúne con los representantes de México en Medio Oriente

El canciller Juan Ramón de la Fuente se reunió de manera virtual con los embajadores mexicanos en la región del Medio Oriente, para conocer las condiciones que se presentan en cada uno de los países y fortalecer las medidas de seguridad adoptadas para proteger a los connacionales.

El titular de Relaciones Exteriores reconoció que hasta ahora se han atendido todas las consultas de protección y asistencia consular no se reportan personas cuya integridad física se haya visto afectada, por lo que reiteró que la principal prioridad es la atención y seguridad de todas y todos ellos, tanto residentes como aquellos que se encuentran en tránsito.

El Canciller reconoció el trabajo desplegado por nuestras y nuestros diplomáticos en la región, y les transmitió que es igualmente importante cuidar de su seguridad y la de sus familiares. Les pidió, asimismo, mantener y estrechar la relación diplomática con las autoridades locales.

Protección Consular de la SRE informa que hay que evitar viajar a la región por cualquier vía; debido a que el espacio aéreo se encuentra cerrado,los protocolos de evacuación contemplan también rutas seguras vía terrestre, y que lo mejor es que las personas sigan resguardándose en interiores, en lugares seguros, eviten desplazamientos y estén atentas a las instrucciones de las autoridades locales.

En la reunión participaron también la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado; el jefe de Oficina, Roberto de León; el director general para África, Asia Central y Medio Oriente, Aníbal Gómez; y la directora general de Protección Consular, Vanessa Calva.

Estuvieron presentes los titulares y encargados de negocios de México en la región: Guillermo Puente Ordorica, embajador en Irán; Mauricio Escanero Figueroa, embajador en Israel; Luis Alfonso de Alba Góngora, embajador en Emiratos Árabes Unidos; Eduardo Peña Haller, embajador en Kuwait; Guillermo Ordorica Robles, embajador en Qatar; Jacob Prado González, embajador en Jordania; Francisco Romero Bock, embajador en Líbano; Pedro Blanco Pérez, titular de la Oficina de Representación en Palestina; Guillermo Gutiérrez Nieto, encargado de negocios en Arabia Saudita; y Héctor Ortega Nieto, encargado de negocios en Egipto.

Estos son los teléfonos de asistencia consular:

Embajada en Irán

☎️ +989121224463

Embajada en Israel

☎️ 054-316-6717

Embajada en Jordania

☎️ 0778 00 0494

Embajada en Qatar

☎️ 3363 4450

Embajada en Arabia Saudita

☎️ +966557539374

Embajada en Kuwait

☎️ +965 9401 6333

Embajada en EAU

☎️ 504 54 0273

Embajada en Líbano

☎️ 03 044 598

Oficina de Representación en Palestina

☎️ +972 54 447 0095