Contraloría CDMX indaga corrupción en Prosoc por administradoras “a modo”; devalúan vivienda digna en Roma, Condesa y Juárez

CDMX — La crueldad administrativa y corrosiva con que la Procuraduría Social (Prosoc) de la Ciudad de México resuelve los problemas condominales, principalmente por acreditar asambleas a ‘modo’ y con el menor número de votos para imponer empresas como administradoras de las cuotas de los vecinos, colmó de denuncias a la Contraloría General de la capital del país que ha decidido, aunque no es un anuncio público, ir tras el esquema jerárquico de servidores públicos del Órgano Interno de Control del organismo descentralizado, que encabeza Jorge Caltenco y quien junto con Omar Piña, exsubprocurador de Derechos de Derechos y Obligaciones en Condominio, lideran las denuncias.

Médico, adulto mayor, pensionado, con los ahorros de su vida laboral y finiquito, Carlos Manzano compró un carísimo departamento en la colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, donde depositó la idea de una vida tranquila, pero a casi un año de habitar en Chilpancingo 14 su derecho a vivir de manera digna ha sido violentado y aún enfrenta agravios por ineptitud, burocracia, negligencia y un presunto contubernio de altos funcionarios de la Procuraduría Social (Prosoc) de la Ciudad de México, específicamente de su Unidad Departamental, que con ‘chicanadas, ‘maromas’ o tácticas dilatorias y supuestos errores en la integración de expedientes se ha aplicado la ley en contra del ‘quejoso”.

En 2025, el médico solicitó una sencilla respuesta. Manzano sólo quería saber si existía o no en la Prosoc los registros de la Administración y Comité de Vigilancia del edificio donde vive. Esa motivación surgió al notar diversas irregularidades en el manejo de las cuotas vecinales, conforme lo establece el régimen condominal. Incluso, ver en un pasillo del inmueble una mesa de madera ‘coja’, a la que alguien le puso como apoyo un bote de pintura, le causaba preguntas sobre el destino del dinero.

Sus legítimas dudas surgían derivadas de la operación de dos empresas que fueron designadas, presuntamente, de forma leonina.

Crónica obtuvo el testimonio del doctor Manzano que señala a personal diverso y al jefe de la Unidad Departamental de la dependencia capitalina, una de las áreas donde se gestan la ‘política de armonía’ en los condóminos, de acuerdo también con una extensa recopilación de voces vecinales que coinciden en que la gestión del hoy exsubprocurador Omar Piña Hernández no sólo no procuró la paz y el derecho a una vivienda digna, sino que agudizó las diferencias al extremo de convertir a unos en violentadores y a otros en las víctimas.

“Mi solicitud y quejas promovidas ante la Prosoc en 2025 fueron claras, y ha transcurrido casi un año en el que sólo he dado vueltas, recibiendo maltrato, observando manipulación de hechos, en los ‘autos’ de las diferentes audiencias, en los respectivos expedientes y errores dolosos en la notificación a los requeridos, que se han venido ostentando como administración del condominio y de cado uno de quienes integraron ilegalmente el respectivo Comité de Vigilancia de la administración, sin resolver los asuntos de fondo. Y en este tiempo la respuesta es la constante violación a mi derecho a la tutela de un cajón de estacionamiento, mediante protocolo administrativo ente la PROSOC y/o ante la Fe Pública notarial”...

El doctor Carlos Manzano señala que en menos de 12 meses ha visto pasar a dos empresas a las que califica de leoninas, y de “eso estoy cierto.

Explica que en este proceso para conformar el Comité de Vigilancia fue videograbado sin su autorización, además de recibir amenazas en el marco de la convocatoria que se emitió en el edificio de su vivienda con el fin de realizar una asamblea, a pesar de que el jefe de la unidad departamental de la Prosoc.

“Yo hice esta solicitud, y Eduardo Pérez Hernández me entregó un documento que negaba el trámite previo, para registrar a la administración condominal, y luego se llevó a cabo., el pasado 27 de enero pasado, una asamblea que no alcanzó quórum, y ese mismo día se hizo la segunda convocatoria, la cual obtuvo el l mínimo de votos de los asistentes a la convocatoria”.

“En la tercera convocatoria los vecinos obtuvieron menos del 50% del quórum legal. Con el antecedente que de agosto pasado 2025 se celebró otra asamblea leonina en la que participaron personas que no son propietarias en Chilpancingo 14, con otra empresa administradora, señaló.

El doctor reiteró que en enero pasado fue amenazado y filmado sin su consentimiento por parte de personal de la empresa Manzana Verde, que dirigió y se autogestionó, al ser la única propuesta, para ser arrendadora del condominio.

“Es decir, la empresa es juez y parte, aun y cuando desde octubre pasado de 2025, de ‘facto’, se ostenta como administradora del edificio, después de que recibió la estafeta de RM administradora, de Ricardo Mateo Tamayo”, explica el doctor.

Tras comprar su vivienda, lo único que pedía a la respectiva administradora es que le diera la certeza jurídica con la que se provee el servicio de mantenimiento al edificio, la asignación protocolizada de la tutela del cajón de estacionamiento que le corresponde, elaborado el respectivo plano y asignación en escritura pública y acuerdo administrativo ante la Prosoc.

También ha buscado hacer valer el indiviso de su escritura para el justo pago de cuotas de mantenimiento, hacer valer su derecho a tutela propietaria en la que se asienta a un lugar para un automóvil, y a la fecha no está definido ese espacio.

“Durante todo este año, me he dado cuenta que la Prosoc interviene para favorecer a empresas leoninas”, enfatiza el doctor.

Manzana Verde, dijo, recauda desde septiembre las cuotas mensuales y extraordinarias de mantenimiento del condominio de Chilpancingo 14, que no cuenta ante la PROSOC.

REGALOS PARA LOS JEFES

Aunado a la dilatación de dar respuesta a su solicitud, el doctor documentó presuntas prácticas de corrupción, negligencia y, eso sí, un maltrato feroz al ciudadano, a su persona, frl que fue objeto dentro de las oficinas de la dependencia capitalina. Esto, indicó el doctor, se lo hizo saber, en diferentes momentos, a la “maestra Porras”, una colaboradora muy cercana al secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto Romero.

“Personalmente le narré los hechos a Cravioto, y en múltiples ocasiones al propio procurador social, Vladimir Aguilar García, tanto de manera personal como por mensajes de texto, de lo que tengo también evidencias fotográficas”.

Carlos Manzano suma a estos hechos el ocurrido en vísperas de las fiestas navideñas, cuandoa coincidió en las oficinas de la Prosoc con la titular de la empresa Manzana Verde.

“Ella repartió sin ningún pudor regalos a servidores públicos, días antes de que se celebrara la audiencia en calidad de parte requerida, a solicitud mía. Pero ella no se presentó a esa audiencia, ni nadie, de la empresa Manzana Verde, a pesar de que yo la había abordado para recordarle el citatorio. Eso se lo dije cuando ella ya terminaba de dar regalos”, comentó.

Para el médico, este asunto apunta a que quede zanjado, y que la empresa Manzana Verde sea administradora del condominio de Chilpancingo 14, sin haberse presentado nadie de la Prosoc a la “asamblea leonina” en la que fui filmado y amenazado (esto último por parte del director de dicha empresa).

Manzana Verde recibe supuestamente las cuotas de las cuotas mensuales de mantenimiento para Chilpancingo 14 en la cuenta Administraciones GG-40 AC, Banco BBVA. Sin embargo, la mesa ‘coja’ ahí sigue, como si fuera una postal.

A la fecha, el doctor ha promovido dos denuncias ante el Órgano Interno de Control de la Prosoc en diferentes fechas y hasta hoy no hay sanción alguna contra el personal y funcionarios jefes denunciados. “La Prosoc nunca ha sancionado a los servidores leoninos que favorecen a los comités de vigilancia

Carlos Manzano señala que aún no se ha concluido el trámite de desahogo en el PAAS para aplicar sanción a las administradoras leoninas

Buscan a víctimas para desistir de denuncias

En Prosoc, que nunca ha gozado de una opinión favorable por parte de los capitalinos que viven bajo el régimen condominal, se elevó el número de denuncias en la gestión que deja el subprocurador Omar Piña Hernández.

Junto con él, entre los servidores públicos más denunciados se encuentra Eduardo Pérez Hernández, quien ha buscado a sus víctimas para pedirles que se desistan ante la Contraloría General de las acusaciones por los diversos daños que les causa su mal servicio.

Crónica conoció los mensajes entre Pérez Hernández con algunas de sus víctimas, a quienes ha pedido que desistan de las denuncias en su contra.

El caso del doctor Manzano revela un ‘modus operandi’ dentro de la Prosoc, y que se extiende por condominios de la colonia Juárez y Roma, cuya plusvalía es de las más altas en la Ciudad de México.

En estos conflictos están involucrados presuntamente el exesposo de una actriz y conductora mexicana gracias a los ‘beneficios de los funcionarios de la Prosoc”.

Y casi no hay sorpresas en cómo se manejaba Omar Piña.

Fraude en inmobiliarias Sky

También, vecinos de las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez que soñaban en vivir en los desarrollos Sky, construcciones rascacielos, denuncian que son víctimas de un supuesto fraude inmobiliario, por lo que solicitaron ayuda a las y los diputados locales y a las autoridades capitalinas.

Los afectados dicen que adquirieron propiedades en los proyectos Skyhaus Rise, Skyhaus Grand y Skyhaus Luxe, ubicados en las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc, aseguraron haber pagado depósitos superiores al millón de pesos desde 2021, pero hasta la fecha, la mayoría de las obras no han iniciado.

“Nos han dado excusas, como problemas con los vecinos y las autoridades, pero no hemos encontrado pruebas de ello”, afirmó Luis Gómez, uno de los manifestantes.

Denunciaron que esta situación les ha generado un gran estrés y preocupación, por lo que varios de ellos ya han iniciado acciones legales para recuperar su inversión.

“Pagamos por un sueño, por un hogar, y ahora nos encontramos en una situación de incertidumbre y angustia. Exigimos a Federico Cerdas que cumpla con su palabra, que entregue las viviendas o que devuelva el dinero que invertimos”, añadió.

De acuerdo con los afectados, la constructora Global Businesses Inc. prometió desarrollar ocho proyectos inmobiliarios, pero los retrasos y la falta de avances han generado un clima de desconfianza entre los compradores.

“Nos sentimos engañados, defraudados. Esperamos que las autoridades intervengan para proteger nuestra inversión y que se haga justicia”, señaló otro manifestante.

Los compradores solicitaron el apoyo de las autoridades y diputados para resolver este conflicto y proteger su inversión.