CSP: “México tiene una tradición pacifista plasmada en la Constitución”

Presidenta Claudia Sheinbaum La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refrendó que nuestro país “procura la paz en todo el mundo”, aunque se abstuvo de referirse específicamente a los hechos bélicos recientes ocurridos en Oriente Medio

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseveró que nuestro país tiene una tradición pacifista, plasmada en la Constitución, y se finca en la llamada Doctrina Estrada, que plantea la libre autodeterminación de los pueblos, como principal precepto.

Durante su intervención en un encuentro con habitantes de Comundú, Baja California Sur, en el que entregó tarjetas del banco bienestar a beneficiarios de programas de Bienestar, la jefa del Ejecutivo Federal, estableció que nuestro país “procura la paz en todo el mundo”.

Sin referirse específicamente a la situación que se vive en el oriente medio y los recientes hechos bélicos, la Presidenta Sheinbaum Pardo, afirmó que “en estos momentos difíciles para el mundo, México siempre ha luchado por la paz en cualquier circunstancia”.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señaló, en su artículo 89 dice: “el Presidente, o en este caso la Presidenta, tiene que observar principios de política exterior, autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de las controversias, proscripción de las amenazas o uso de la fuerza, igualdad jurídica de los estados, de las Naciones, cooperación internacional para el desarrollo, respeto de los derechos humanos y lucha por la paz y la seguridad”.

Estos, sostuvo, van a ser siempre los principios de política exterior de nuestro país y eso es lo que defendemos frente a cualquier situación en el mundo: “México siempre va a abogar por la paz mundial que es muy necesaria en estos momentos”, al tiempo que recordó que desde la época posrevolucionaria nuestro país, ha procurado no involucrarse en guerras, al tiempo que estableció que su administración busca la paz en todo el mundo.

n este mismo sentido, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, enfatizó el momento histórico de convulsión internacional, de dificultades nacionales que estamos viviendo, “le esta tocando a esta mujer (la Presidenta Sheinbaum) enfrentarlo con dignidad con decoro, con honor y con mucho patriotismo”.

Señaló que si algo distingue a la Presidenta Sheinbaum Pardo, son sus principios, sus convicciones: “su enseñanza de que la política, los principios y las convicciones valen más que cualquier puesto, que cualquier centavo, que la dignidad es la que la guía. Es la que nos guía a nosotros”, estableció.

La República, sentenció, nos necesita unidas y reunidos a todos los mexicanos, como la República la República ocupa hoy que Claudia Sheinbaum tenga el respaldo de todas las mexicanas y los mexicanos.