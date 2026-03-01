Llega a Cuba segunda carga de ayuda humanitaria enviada por México en menos de un mes

Llega a Cuba segunda carga de ayuda humanitaría enviada por México

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, confirmó la llegada de la segunda carga de ayuda humanitaria enviada por México en menos de un mes, que consta de mil 193 toneladas de víveres de primera necesidad transportados en los buques de apoyo logístico Papaloapan y Huasteco de la Secretaría de Marina.

La ministra de Comercio Interior de Cuba, Betsy Díaz Velázquez, informó que la carga de alimentos donada por México será incorporada de manera inmediata a la red de distribución al pueblo cubano.

En declaraciones ofrecidas a propósito del arribo de los buques Papaloapan y Huasteco a La Habana, la titular detalló que, al igual que en envíos anteriores, los productos llegarán a través de las bodegas, priorizando a grupos vulnerables y a la mayor cantidad de población posible según las cantidades disponibles.

Del total de la ayuda enviada, 23 toneladas corresponden a la ayuda entregada por distintas asociaciones y el apoyo de la sociedad civil brindado en el centro de acopio del Centro Histórico; el resto fue enviado por el Gobierno de México.

Entre los alimentos de primera necesidad que transporta el buque Papaloapan destacan frijol y leche en polvo, los cuales suman 1,078 toneladas, mientras la carga del ARM Huasteco consta de 92 toneladas de frijol, más 23 de alimentos varios.

En declaraciones ofrecidas a propósito del arribo de los buques Papaloapan y Huasteco a La Habana, la titular del Ministerio de Comercio Interior de Cuba, detalló que, al igual que en envíos anteriores, los productos llegarán a través de las bodegas, priorizando a grupos vulnerables y a la mayor cantidad de población posible según las cantidades disponibles.

Díaz Velázquez subrayó que estos recursos llegan «en momentos bien complejos» y forman parte de las alternativas para enfrentar los efectos de las medidas de bloqueo del gobierno de Estados Unidos.