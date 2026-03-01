La celebración de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026 simboliza un vínculo entre las naciones y representa una oportunidad para fortalecer el tejido social, afirmó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante el inicio de la gira del Trofeo de la Copa en Guadalajara.

Mundial 2026 simboliza unión entre las naciones y promueve el deporte social: Segob (Cortesía)

En el marco de este evento, la funcionaria destacó la iniciativa impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, denominada Mundial Social, cuyo objetivo es llevar la pasión por el futbol a barrios, escuelas, centros de trabajo y espacios públicos, mediante la organización de torneos y actividades deportivas durante todo el año, incluso después de que concluya la justa mundialista.

Rodríguez subrayó que esta estrategia busca que niñas, niños y adolescentes permanezcan en las canchas, fomentando valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la convivencia comunitaria. “Cada minuto que pasan con un balón en los pies, recuperan su derecho al futuro”, enfatizó.

La titular de la Segob resaltó que en México el futbol es parte fundamental de la vida cotidiana, donde niñas, niños y jóvenes se organizan en equipos al salir de la escuela, y los fines de semana los campos llaneros se convierten en puntos de encuentro familiar, llenos de porras y convivencia.

Asimismo, señaló que el Mundial 2026 permitirá mostrar al mundo la riqueza turística del país, desde sus playas y calles coloniales, hasta sus zonas arqueológicas, cultura y gastronomía. Indicó que México está listo para recibir al menos a 5.5 millones de visitantes, principalmente en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, quienes serán atendidos con la hospitalidad y calidez que distinguen al pueblo mexicano.

La funcionaria agradeció a la FIFA la confianza depositada en el Gobierno federal y la estrecha coordinación para garantizar que el Mundial sea una experiencia inolvidable.

En el evento estuvieron presentes el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus; la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo; el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie; y el presidente del Club Deportivo Guadalajara, Amaury Vergara.

También asistieron el director ejecutivo de Arca Continental México, José Borda; el director general de la oficina de la FIFA en México, Jürgen Mainka; el campeón mundial con Brasil en Corea-Japón 2002, Roque Junior; y la leyenda del futbol mexicano, Hugo Sánchez, además de representantes de Coca-Cola, patrocinadora oficial de la gira del trofeo.