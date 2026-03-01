  Padre dona riñón a Gabriela, su hija, regalándole una segunda oportunidad de vida

Donación de riñón de padre a hija La donación de riñón del padre de Gabriela a su hija, se convirtió en una segunda oportunidad de vida. Ahora, se ha reincorrporado a sus actividades habituales, al lado de sus tres hijos

Gabriela, de 34 años recibió una segunda oportunidad de vida gracias a su padre, quien le donó un riñón, luego de que durante cinco años, la receptora fue atendida en el IMSS, por complicaciones renales y dos crisis que pusieron en riesgo su vida.

Con la donación de ese importante órgano, Gaby, recibió una segunda oportunidad de vida, justamente de quien le regaló la vida: su papá.

La receptora compartió las palabras de su padre, quien le confesó: “Volví a darte la vida, te la di una primera vez cuando eras bebé y te la vuelvo a dar ahorita que ya eres una persona adulta y lo volvería a hacer si fuera posible”, enfatizó.

El procedimiento de donación y trasplante de órgano, se llevó a cabo en junio del año pasado, en el Hospital General Regional No. 1 “Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Gabriela, de 34 años de edad y madre de tres hijos, cuenta cómo logró recuperar su salud y a ocho meses del procedimiento lleva una vida normal con la atención del personal especialista del mencionado hospital.

Detalló que tras su referencia al HGR No. 1, le realizaron diversos estudios para conocer la compatibilidad con su donador y mejor aceptación del tratamiento, en particular la prueba cruzada que dio como resultado que su padre, el señor Rafael, era compatible para donarle un riñón.

Mencionó que el trasplante se tenía contemplado para el 28 de febrero, pero no fue posible, porque presentó complicaciones de salud, además del daño renal, padece de hipertiroidismo, sus hormonas se descontrolaron y hubo baja en su hemoglobina, con lo que, resultado de diversos cuidados y seguimiento de su estado de salud, fue reprogramada para junio del año pasado.

“Antes de la cirugía me sentía muy nerviosa, los doctores me decían que todo iba a salir muy bien, me motivaron mucho para estar tranquila; estuve dos días en observación previo al trasplante y luego ocho días en vigilancia, me siento muy afortunada pues a partir de que me trasplantaron, al salir de quirófano, me sentí súper bien”, afirmó.

Gabriela dijo que al despertar del procedimiento lo primero que hizo fue preguntar por su papá, el señor Rafael de 54 años; le indicaron que tras la donación él estaba bien y lo habían llevado a hospitalización, en cuanto tuvo acceso a su celular le hizo una videollamada, ambos lloraron de la emoción al saber que el procedimiento fue un éxito. Agradeció la atención recibida por la doctora Sandra Gutiérrez especialista en cirugía de trasplante renal, al personal médico, de enfermería y en especial, a su padre.

Casos como el de Gabriela, quien se reincorporó a su vida familiar, social y laboral como guardia de seguridad, son una realidad en el IMSS al ser la Institución que realiza más del 50% de todos los trasplantes que se llevan a cabo en el país, destacó el doctor Guillermo Meza Jiménez, titular de la División de Donación y Trasplantes.

Indicó que, a nivel nacional el 66% de las donaciones cadavéricas que se concretaron en el 2025 fueron en el Seguro Social, 53% de los trasplantes renales, 42% de córnea, 67% de corazón y 24% de hígado.

Refirió que durante el mes de enero de 2026 en el IMSS se llevaron a cabo 21 trasplantes de riñón, 30 de córnea, 18 de células troncales hematopoyéticas y uno de hígado, además de 113 donaciones de personas fallecidas, de las cuales 26 fueron multiorgánicas y 87 de tejidos.

Explicó que en nuestro país existe una importante prevalencia de personas con diabetes tipo 2, seguido por la hipertensión arterial y factores como sobrepeso y obesidad, son las principales causas de enfermedad renal que impacta en la salud de órganos como el corazón y tejidos como la retina, afecta la síntesis de vitamina D, calcio y en general a todo el cuerpo.

El doctor Meza Jiménez detalló que en el Seguro Social se tiene un registro de 83 mil pacientes en terapia sustitutiva, quienes reciben diálisis peritoneal o hemodiálisis como tratamiento para la falla renal; y de las 16 mil personas en lista de espera del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), 14 mil son derechohabientes del IMSS.

Dijo que, si bien hay una gran necesidad en el rubro de trasplante renal en la población mexicana, el Instituto continúa creciendo en esta materia al incrementar grupos de trasplante y favorecer a las unidades de Segundo Nivel de atención, además, que tienen una red integrada por 72 coordinadores hospitalarios de donación distribuidos en todo el país y cuya labor es fomentar la donación y la obtención de los órganos y tejidos.

Afirmó que el Instituto cuenta con recursos, infraestructura y personal capacitado, por lo que el reto es que toda la población tenga más información y conciencia de la gran necesidad de incrementar los procedimientos; “donar en vida y donar después de la vida, salva a muchas personas y da una mejor calidad a los potenciales receptores”.