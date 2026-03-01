Pensión Bienestar suspenderá pago del 16 de marzo: ¿Cuáles son los motivos? (Imagen generada con IA)

La Secretaría del Bienestar suspende los pagos previstos para el lunes 16 de marzo en los diferentes programas que la dependencia otorga, como la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para Personas con Discapacidad.

Te contamos los motivos por los que la dependencia encargada de distribuir los programas sociales del Bienestar suspenderá la dispersión en esta jornada, y cómo quedaría el calendario tentativo de dispersión para marzo.

Pese a que la Secretaría del Bienestar no ha compartido el calendario oficial correspondiente a la dispersión del mes de marzo para los diferentes programas que ofrece; en diversos medios de comunicación se han difundido calendarios tentativos que excluyen este lunes 16 de marzo. ¿Pero por qué?

El próximo lunes 16 de marzo es considerado día obligatorio de descanso por la Ley Federal del Trabajo debido a la conmemoración del natalicio de Benito Juárez.

Por este motivo, ese día ninguna institución financiera, incluyendo el Banco del Bienestar, realizará operaciones.

El nacimiento de Benito Juárez se celebra el 21 de marzo; sin embargo, como sucede con otras fechas históricas, el día feriado se recorre al tercer lunes del mes, lo que dará pie al primer puente de marzo.

Calendario tentativo de pagos Pensión del Bienestar Marzo 2026

A continuación el calendario tentativo para la dispersión correspondiente a marzo de 2026, mes en el que se realizará el segundo pago del año para adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres incorporadas al programa:

Lunes 2 de marzo – A

Martes 3 de marzo – B

Miércoles 4 de marzo – C

Jueves 5 de marzo – D

Viernes 6 de marzo – E

Lunes 9 de marzo – F

Martes 10 de marzo – G

Miércoles 11 de marzo – H, I

Jueves 12 de marzo – J

Viernes 13 de marzo – K, L

Lunes 16 de marzo – Pausa en la dispersión de pagos por ser día festivo

Martes 17 de marzo – M

Miércoles 18 de marzo – N, Ñ

Jueves 19 de marzo – O

Viernes 20 de marzo – P

Lunes 23 de marzo – Q, R

Martes 24 de marzo – S

Miércoles 25 de marzo – T

Jueves 26 de marzo – U

Viernes 27 de marzo – V

Lunes 30 de marzo – W, X

Martes 31 de marzo – Y, Z

Se recomienda a los beneficiarios consultar los canales oficiales para confirmar las fechas definitivas y evitar contratiempos, especialmente considerando la suspensión del 16 de marzo por día festivo.