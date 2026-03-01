Pide derecho a la movilidad cada vez más efectivo

La senadora Mariela Gutiérrez Escalante impulsa la garantía del derecho a la movilidad en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Ciudad de México, 1 de marzo de 2026. La secretaria de la Mesa Directiva del Senado, Mariela Gutiérrez Escalante, anunció que trabajará en coordinación con las diversas autoridades para garantizar el derecho a la movilidad en la Zona Metropolitana del Valle de México, especialmente para los jóvenes.

En el conversatorio “Los jóvenes y la movilidad en la Zona Metropolitana. Desafíos para mejorar la movilidad”, Gutiérrez Escalante destacó que la movilidad es un derecho constitucional desde 2020 y que es fundamental poner en el centro las necesidades de los jóvenes, quienes representan el futuro y viven un presente de transformación.

La senadora señaló que no basta con que el tema esté en las leyes, sino que se requiere llevarlo a la práctica, ya que 23 millones de personas habitan en la Zona Metropolitana del Valle de México. Por ello, seguirá legislando para garantizar la seguridad en el transporte y hacer que todo el Estado de México sea un área de oportunidades.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano del Congreso de la Ciudad de México, Alberto Vanegas Arenas, coincidió en que se requiere una coordinación metropolitana para mejorar la movilidad y que el nuevo modelo de transporte debe considerar el tema de género para evitar la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.