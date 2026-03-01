Por primera vez dedican un billete de la Lotería Nacional a las Escuelas Normales

Por primera vez dedican un billete de la Lotería Nacional a la Escuelas Normales

Con el propósito de conmemorar el centerio de la creación de las Escuelas Normales Rurales y de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero se develó el billete del Sorteo Superior No. 2879 alusivo a esta fecha que enmarca el surgimiento y formación de docentes que durante décadas han llevado su servicio a las aulas de comunidades rurales.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo y la titular de Lotería Nacional, Olivia Salomón, desde el Salón Iberoamericano del Museo Vivo del Muralismo celebraron que por primera vez se reconociera a las Escuelas Normales en un Billete de la Lotería Nacional, hecho que Delgado calificó como un reconocimiento al legado centenario del normalismo rural en la formación de maestras y maestros comprometidos con la transformación social de México.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón expresó que este homenaje coloca en el centro a las Escuelas Normales Rurales, instituciones que durante cien años han sido pilar del sistema educativo y motor de movilidad social.

“Celebrar el centenario de las Escuelas Normales Rurales e iniciar estos festejos reconociendo a la escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, es honrar una historia de vocación, de lucha social y de compromiso con quienes más lo necesitan, es reconocer a generaciones de maestras y maestros que han llevado la educación hasta los lugares más apartados del país, convirtiendo la enseñanza en una verdadera misión de transformación”, subrayó Olivia Salomón.

En esta ceremonia, la titular de la institución de la suerte destacó que este billete se traduce en un símbolo de gratitud, memoria y reconocimiento para el normalismo rural y para todas las personas que han hecho de la educación una causa de vida, “porque mientras exista una maestra o un maestro dispuesto a enseñar en cada comunidad de México, México tendrá esperanza”.

En su participación, Juan Carlos Salazar Domínguez, estudiante de cuarto grado de la institución, destacó que este billete por el aniversario no es sólo una cifra, sino el símbolo de 100 años de resistencia y vocación de servicio hacia las comunidades más marginadas de México. Enfatizó que la Normal continúa siendo un pilar fundamental para el desarrollo del país, al transformar la realidad de miles de jóvenes de contextos humildes mediante una formación académica con profunda conciencia social.

El Sorteo Superior No. 2879 hay un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios. Se celebrará el viernes 10 de abril de 2026, a las 20:00 horas.