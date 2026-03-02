Asesinan a balazos a Jessica Macedonio Saldaña, secretaria de Salud de Atlixtac, Guerrero Asesinan a balazos a Jessica Macedonio Saldaña, secretaria de Salud de Atlixtac, Guerrero (@soyluisgabriel1/x)

Durante la tarde del 2 de febrero, La Fiscalía del Estado (FGE) de Guerrero informó sobre la muerte de dos personas sobre la carretera federal Chilapa–Tlapa, un hombre y una mujer que posteriormente fue identificada como Jessica Macedonio Saldaña quien era titular de la Secretaría de Salud de Atlixtac.

El hombre que la acompañaba y que también fue asesinado era asistente de la funcionaria, identificado como Fulgencio Salgado Sánchez.

Personal de la fiscalía inició el procedimiento necesario para recabar datos que revelen lo ocurrido y de este modo identificar a los probables responsables.

La información que se tiene hasta el momento indica que transitaban sobre la carretera Chilapa- Tlapa, después fueron interceptados por personas armadas que los obligaron a salir de la unidad para posteriormente dispararles.

Hasta al momento no hay personas detenidas o con relación al ataque, pero las investigaciones continúan y las autoridades señalan que la información oficial se anunciara conforme avance el proceso.