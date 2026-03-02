Así agarraron con su pareja a “El Congo”, implicado en la muerte de Carlos Manzo

Captura de "El Congo" La Fiscalía de Michoacán dio a conocer detalles de la captura de un nuevo presunto implicado en la muerte de Carlos Manzo.

Luego de dar a conocer la detención de Gerardo N, alías “El Congo”, las autoridades dieron a conocer más detalles de esta aprehensión del sujeto presuntamente involucrado con el grupo que ejecutó la muerte de Carlos Manzo, ex alcalde de Uruapan en noviembre de 2025.

Así fue la captura de “El Congo”

Por medio de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que “El Congo” fue detenido en el municipio de Apatzingán luego de un operativo conjunto con participación de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Guardia Nacional.

En su informe, la Fiscalía de Michoacán detalló que el detenido estaba en compañía de Kimberly Guadalupe N, una mujer de 23 años de edad identificada como pareja sentimental de esta persona y quien también fue llevada ante las autoridades para determinar si también tiene vínculos con la muerte del exedil o alguna otra asociación delictiva.

A Gerardo N se le señala por presuntamente haber operado al grupo delictivo que planeó y ejecutó el ataque que resultó en la muerte de Carlos Manzo, quien fungía como presidente municipal de Uruapan al momento del atentado así como de actividades de extorsión a productores de limón y aguacate en la región.

¿A quiénes han detenido por el homicidio de Carlos Manzo?

Luego de cuatro meses de que ocurriera el asesinato del exalcalde, se han detenido a múltiples señalados por participar en el ataque armado entre los que destacan Alejandro Baruc alías “El Kaoz”, Alan Benjamín N y Jorge Armando alías “El Licenciado”, entre otros.