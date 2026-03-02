Conagua muestra a productores de caña el efecto del riego gota a gota

Una zona morelense, olvidada por gobiernos anteriores, abrió la puerta a una nueva tecnificación y ha iniciado la prueba de una parcela demostrativa. En ese terreno, con inversión de Conagua, empresas privadas y apoyo de los productores locales, iniciará el modelo de riego por goteo en los cultivos de caña de azúcar, maíz hortalizas, entre otros.

Tecnificación campo (DianaCZ)

Se trata del Distrito de Riego 6, en la localidad de Cuauchichinola, donde el Programa de Tecnificación de Riego, una de las promesas del gobierno de Claudia Sheinbaum para apoyar al campo y a los pequeños y medianos productores, está haciendo sus pininos.

El objetivo es expandir el programa a 17 distritos de riego a nivel nacional, todos ellos en situación prioritaria, con el fin de atacar afectaciones al campo y un problema crítico: la falta de agua para uso humano.

De acuerdo con Esther Martínez, directora de la Cuenca del Balsas de la Comisión, desde 2025 y en lo que va del año, se han invertido 178 millones de pesos en la rehabilitación de los canales de riego de la zona, que antes eran únicamente de tierra y provocaban pérdida de agua por filtración o evaporación. Ahora, ya con los canales con revestimiento, se evita el 12 por ciento de estas pérdidas; ese caudal recuperado puede destinarse al consumo humano.

Martínez señala que los usuarios del canal de riego tecnificado en el Distrito 6 firmaron con Conagua un convenido de devolución de volúmenes de agua. Con ello tuvieron acceso a la inversión en rehabilitación y modernización.

Tecnificación campo (DianaCZ)

La modernización del riego se hace patente en las mangueras que se ven a lo largo de la parcela y que reparten el agua por todo el cultivo por medio de goteo; esta técnica sustituye a la tradicional inundación del cultivo que es usada en la zona, pero que provoca una gran pérdida de agua y causa estrés hídrico en la vegetación.

La técnica, indicaron los funcionarios durante una visita a la parcela muestra, mejora además el rendimiento del cultivo. La parcela muestra está allí para demostrarlo, a los propios productores, en un área de 15 hectáreas comunes.

La bomba que echa a andar el sistema fue donada por Rotoplas y distribuye el goteo, de manera proporcional, del agua que recibe del río Yautepec.

Aunque esto significa una mejora tecnológica que brindará beneficios a los productores y promete un buen ahorro de agua, el desafío será que el sistema se vea respaldado por mantenimiento. El sistema de bombeo necesita ser alimentado por medio de electricidad que también debe ser costeada.

La parcela muestra ha comenzado su vida en el Distrito 6 abriendo el debate en el grupo de productores: hay quienes le tienen mucha fe y son ellos quienes han librado la batalla, de reunión en reunión, para convencer a sus compañeros más escépticos de aceptar esta intervención tecnológica.