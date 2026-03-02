¿Habrá reforma electoral? PVEM está de acuerdo en un 95% con lo que se ha presentado

El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco asevera que analizarán la iniciativa antes de fijar postura sobre la reforma electoral (La Crónica de Hoy)

El gobierno federal perfila entregar la reforma electoral por la tarde—noche de este lunes para lo cual ha intensificado las presiones y cabildeos contra sus aliados del PT y PVEM quien si bien no han cedido, si han flexibilizado un poco su postura sin llegar al compromiso de aprobarla.

El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco reveló que se mantienen las negociaciones y que hay un consenso de su partido del 90 al 95 % con la reforma de la presidenta Sheinbaum pero el desacuerdo se mantiene en el método para elegir a los plurinominales que plantean.

“De lo que hemos visto que en un 90, 95 por ciento de la iniciativa tenemos coincidencias”, aseveró

Detalló que están a favor de se elimine la lista de pluris y que sea por elección, sin embargo están en desacuerdo con el método para elegirlos.

“Lo dijimos con claridad desde un inicio, que estábamos por los que tuvieran mejor desempeño durante el proceso electoral, es decir, los mejores segundos lugares, fueran los que accedieran a los cargos legislativos”, aseveró

Acompañado de la dirigente de su partido Karen Castrejón, Velasco se mostró cauto sobre un eventual apoyo incluso para aprobar la reforma en lo general y luego meter reservas para los puntos donde no hay acuerdos.

“Vamos a esperar la iniciativa y ya que la leamos fijaremos posicionamiento”, insistió

No obstante recalcó que en términos generales coinciden con la mayor parte de lo que han visto y difundió la presidenta Sheinbaum por lo cual la analizarán con detenimiento.

En tanto el PAN y MC recalcaron su rechazo a esta reforma que calificaron de regresiva y ante el riesgo de que PY y PVEM cedan ante la presión advirtieron que cada partido se hará cargo de sus votos ante el pueblo mexicano.

Movimiento Ciudadano, adelantó que una vez que conozca el contenido de la iniciativa, presentarán su propia propuesta de reforma electoral.

“Estaremos presentando nuestra propia visión de reforma electoral, nuestra propia iniciativa de reforma recogiendo muchos de los temas que a nosotros nos preocupan, no quisiera adelantarme a fijar una posición hasta no revisar la iniciativa de la presidenta”, indicó el coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda

Acción Nacional y el PRI, reiteraron que bajo ninguna circunstancia apoyarán la Reforma del Ejecutivo Federal.

“ Morena no entiende que las reformas no son para darle más poder al partido en el gobierno, las reformas son para resolver problemas, y el verdadero problema de nuestra democracia es que el narco pone candidatos, es que el narco financia campañas, mientras no se establezca que van a perder el registro los partidos que reciban dinero del narco, nosotros no le vamos a dar un sólo voto a un sólo artículo de esa reforma”, estableció el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya.