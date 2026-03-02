Lotería Nacional celebra 75 años de la Facultad de Derecho de la UNAM con Sorteo Zodiaco

. .

La Lotería Nacional dedicó su Sorteo Zodiaco No. 1736 a la conmemoración del 75 aniversario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como reconocimiento a su legado en la educación pública, el pensamiento jurídico y la formación de generaciones de juristas que han marcado la vida institucional del país.

El acto fue encabezado por Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional, y Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, quienes destacaron el simbolismo de enlazar la historia de esta Casa de Estudios con una de las tradiciones más arraigadas de México.

Reconocimiento a la comunidad universitaria

Olivia Salomón subrayó que este homenaje recuerda la grandeza de la Facultad de Derecho, espacio donde se han formado ideas y principios que han dado forma a instituciones, leyes y políticas públicas. Señaló que el sorteo proyecta un reconocimiento a estudiantes, docentes y egresados que han construido su historia y legado.

Por su parte, Sonia Venegas Álvarez destacó que los sorteos de la Lotería Nacional son más que un juego de azar: representan memoria, identidad y pertenencia. Consideró profundamente significativo que el aniversario se celebre mediante un sorteo, pues enlaza tradición y academia, despertando orgullo en la comunidad universitaria.

Resultados del sorteo

El Sorteo Zodiaco No. 1736 contó con 24 millones de pesos en premios.

Premio Mayor: 7 millones de pesos para el billete signo Cáncer No. 0786, vendido en Toluca, Estado de México.

Segundo premio: 1 millón 100 mil pesos para el billete signo Sagitario No. 4843, vendido en Ciudad de México.

Tercer premio: 1 millón 100 mil pesos para el billete signo Sagitario No. 5599, vendido en Xalapa, Veracruz.

Los reintegros correspondieron al signo Cáncer y número 6.

La lista completa de premios puede consultarse en el portal oficial de Lotería Nacional, y la repetición del sorteo está disponible en su canal de YouTube.