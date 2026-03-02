Marina desmantela dos laboratorios clandestinos en Durango

. .

En acciones para el mantenimiento del Estado de derecho, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informó que personal naval localizó, inhabilitó y desmanteló dos laboratorios clandestinos dedicados a la producción de presunta droga en inmediaciones del poblado de La Galancita, Durango.

Primer laboratorio

En el sitio se aseguraron grandes cantidades de sustancias químicas y equipo especializado:

1,000 litros de ácido clorhídrico, 2,200 litros de cloro, 200 litros de tolueno, 600 litros de solvente, 600 litros de alcohol bencílico.

1,900 kilogramos de carbón, 1,000 kilogramos de sosa cáustica y 1,000 kilogramos de cianuro.

Cuatro reactores, dos molinos de aluminio, 23 tanques de gas LP, además de cuadritanques y tinas de gran capacidad.

Segundo laboratorio

En este lugar se localizaron aproximadamente 200 kilogramos de producto terminado con características similares al “cristal”, además de:

1,750 litros de precursor P2P, 300 litros de ácido fórmico, 300 litros de alcohol, 60 kilogramos de cianuro.

Equipo como un reactor, un destilador, condensadores y cilindros de gas de distintas capacidades.

Todo lo asegurado fue inhabilitado en su totalidad para evitar su reutilización en la producción de droga.

Golpe a la delincuencia organizada

La Marina informó que este aseguramiento representa un golpe significativo a las estructuras logísticas de la delincuencia organizada, con un valor aproximado de 21 millones 404 mil 917 pesos, evitando que estas sustancias lleguen a las calles y contribuyendo a la seguridad de las familias mexicanas.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina reafirma su compromiso de trabajar en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad, paz y bienestar de la población.