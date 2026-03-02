Muere mexicano bajo custodia del ICE; la Cancillería exige investigación inmediata

Muere mexicano bajo custodia del ICE Muere mexicano bajo custodia del ICE (EFE)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó acerca del fallecimiento de una persona mexicana que se encontraba bajo custodia del ICE en el Centro de Procesamiento en Adelanto, California. Al respecto declaró que se exigirá una investigación exhaustiva sobre las causas y condiciones que llevaron a este lamentable hecho, con el fin de determinar responsabilidades.

El Consulado de México en San Bernardino activó de inmediato los protocolos de protección consular y estableció comunicación inmediata con las autoridades para solicitar información detallada sobre las circunstancias del deceso.

¿Que medidas se han tomado por este hecho?

Con el objetivo de determinar las causas y brindar justicia ante esta situación, se solicito el expediente médico, los reportes de custodia y todos los elementos que permitan esclarecer plenamente lo ocurrido.

Personal de Protección del Consulado ha brindado acompañamiento cercano y permanente a la familia, también se ha brindado apoyo legal, así como apoyo con las gestiones para la repatriación de sus restos.

La Cancillería solicitará formalmente la investigación de las condiciones sistémicas que han ocasionado hechos de este tipo.