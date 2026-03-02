Sheinbaum critica a la ONU por “dejar de cumplir su labor” en la guerra en Oriente Medio

Claudia Sheinbaum Ante el recrudecimiento del conflicto en torno a Irán, la presidenta afirmó que la ONU ha perdido peso frente a las potencias militares y pidió retomar la vía diplomática para evitar que la población civil siga pagando el costo de la guerra

La presidenta, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia matutina, lanzó una crítica directa al papel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en medio de la escalada de violencia en Oriente Medio. Desde Palacio Nacional, sostuvo que el organismo internacional ha ido perdiendo fuerza y ya no cumple con su función original, pues dijo “hoy se imponen los países con mayor poder militar”.

La ONU tiene que evitar más enfrentamientos armados y buscar salidas pacíficas

La mandataria señaló que la situación actual refleja un debilitamiento de la ONU, lo que ha permitido que los conflictos se definan por la fuerza y no por el diálogo. En ese contexto, insistió en que es urgente recuperar la política diplomática multilateral como única vía para resolver las tensiones.

Sheinbaum remarcó que más allá de posturas ideológicas o de simpatías con uno u otro gobierno, quienes terminan pagando las consecuencias de la guerra son las personas comunes. Por ello, reiteró que la prioridad debe ser evitar más enfrentamientos armados y buscar salidas pacíficas que protejan a la población civil.

La presidenta subrayó que el respeto a la autodeterminación de los pueblos no solo está consagrado en la Constitución mexicana, sino también en la carta fundacional de Naciones Unidas. A su juicio, ese principio debe guiar cualquier intento de solución a los conflictos internacionales, incluso cuando existan denuncias de violaciones a los derechos humanos.

En ese sentido, afirmó que, si en algún país se presentan abusos graves, estos deben abordarse dentro del marco multilateral y no mediante invasiones o guerras. “Esa ha sido siempre la posición de México”, recalcó, al insistir en que el camino correcto es el diálogo y no el uso de la fuerza.

Cuestionada sobre si Estados Unidos puede albergar eventos deportivos internacionales como el Mundial tras los ataques recientes contra Irán, Sheinbaum separó ambos temas. Señaló que tanto los mundiales como los Juegos Olímpicos tienen como objetivo fomentar la comunicación entre los pueblos y promover la paz a través del deporte, no profundizar divisiones.