Siete mil mexicanos en Oriente Medio están “sanos y salvos”, asegura la SRE

El canciller Juan Ramón de la Fuente asegura que los 7 mil mexicanos en países de Oriente Medio se encuentran bien (Captura de video)

Guerra EU-Israel vs. Irán — “No hay un solo reporte de alguno (de los mexicanos que se encuentran en Oriente Medio) que haya sufrido alguna agresión a su integridad física”, subrayó en un mensaje en video el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, al informar que el Gobierno Federal está pendiente y con seguimiento permanente de los 7 mil connacionales que se encuentran en alguno de los países de Oriente Medio, tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán y la reacción de la República Islámica a países de la región.

El canciller destacó que hay aproximadamente 7 mil connacionales en la región, la mayoría de ellos turistas o personas en tránsito, y aseguró que hasta el momento todos se encuentran en condiciones seguras y sin reportes de incidentes.

Juan Ramón de la Fuente señaló el domingo que sostuvo una reunión de trabajo con embajadores de países de Oriente Medio como Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Palestina y Qatar, con el objetivo de conocer directamente las condiciones y situación de los mexicanos en la región.

En la misma línea, refirió que las embajadas de México en aquellas naciones mantienen comunicación constante con los ciudadanos y siguen brindando asistencia consular.

Asimismo, apuntó que el cierre de la mayoría de los espacios aéreos ha complicado los traslados de retorno, por lo que se activaron protocolos de evacuación alternativos que prevén rutas terrestres y marítimas, priorizando condiciones de seguridad.

Sobre este punto, Juan Ramón de la Fuente indicó que pese a la complejidad del escenario “todas y todos ellos se encuentran sanos y salvos” y permanecen en contacto con las representaciones diplomáticas.

Aseguró que las embajadas continúan operando de manera permanente y enfocadas en la protección de los ciudadanos mexicanos en la zona, al reiterar que su principal prioridad es “la seguridad de nuestras y nuestros connacionales”.

