Capturan al exsecretario de Tránsito de Iguala vinculado con el caso Ayotzinapa

Detenido Mauro Antonio “N". (SSPC)

Autoridades detuvieron en Guerrero a Mauro Antonio “N”, quien se desempeñaba como secretario de Tránsito de Iguala y está vinculado con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en 2014.

Se le señala de haber utilizado un equipo telefónico perteneciente a uno de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 27 de septiembre de 2014.

Dadas las investigaciones, fue cateado un inmueble ubicado en el fraccionamiento Villas del Rey, en el municipio de Iguala. Durante la diligencia se detuvo a Mauro Antonio “N”, servidor público municipal, y se aseguraron dos armas de fuego, cartuchos, un cargador y dosis de droga.

Mauro Antonio “N” es señalado por el delito de delincuencia organizada y vinculado al caso Ayotzinapa.

La última de las detenciones por este caso ocurrió en marzo del 2025, cuando fue capturado Rey “N”, alias “El Negro”, en el estado Guerrero.

El hombre es presuntamenre uno de los responsables en la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, Ayotzinapa, Guerrero, en el 2014.

Los agentes ubicaron en la colonia Plan de Iguala, del municipio Iguala, a Rey “N”, sujeto que contaba con orden de aprehensión y que estaba vinculado con dicho evento.

Las indagatorias permitieron localizar al sujeto que coincidía con las características de la persona que era requerida, en la avenida Periférico Sur y la calle Jalisco, fue así que se le aproximaron, corroboraron su identidad y cumplimentaron la orden de aprehensión.