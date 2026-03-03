EL IMSS va por alcanzar los 4,500 transplantes durante el 2026

IMSS establece una meta para trasplantes

Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), anunció una estrategia nacional que permitirá fortalecer los trasplantes en el país, cuya meta es alcalnzar las 4 mil 581 intervenciones para 2026.

En la conferencia matutina de este martes, el titular del Seguro Social informó la realización de 3 mil 519 trasplantes de riñon, hígado, pulmón, córnea y hematopoyéticas, en las 76 unidades procuradoras de órganos y 22 hospitales autorizados durante el 2025.

La estrategia propuesta incrementará la relización de estos procedimientos en Hospitales Regionales y Unidades de Segundo Nivel de atención, donde las nuevas unidades como el Hospital General Regional no. 2 incorporan todos los servicios para relizar las cirugías de trasplante y no únicamente relizarlas en centros médicos nacionales.

Zoe Robledo destacó que la estrategia permitirá integrar múltiples diciplinas como nutrición para que después de realizados los trasplantes se siga un acompañamiento y orientación para las personas derechohabientes.

Además, el titular remarcó que “donar es dar vida después de la vida”, destancando la importancia de promover y sesibilizar a la población para la donación de órganos, contribuyendo a mejorar y salvar la vida de pacientes en espera de un trasplante.