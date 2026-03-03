Monreal admitió que se empeñará por asegurar el apoyo del PVEM y el PT para que triunfe la reforma electoral

Ricardo Monreal (Mario Jasso)

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, admitió que cada vez se “pone más difícil” conseguir el apoyo de sus aliados del PVEM y el PT en la propuesta de reforma electoral de la Pesidenta Sheinbaum.

“Evidentemente, con sus expresiones de ellos adelantan un voto que no coincide con el acompañamiento de la iniciativa, pero que nosotros no vamos a descansar ni vamos a rehuir el que convenzamos o el que intentemos que nos acompañen”, señaló el morenista.

Al mismo tiempo confirmó que todos los diputados de Morena respaldarán la reforma y que “no dejarán sola a la Presidenta”.

“No vamos a dejar sola a la presidenta en su propuesta de reforma constitucional, pero vamos a respetar todas las expresiones que se tengan y no podría en este momento asegurar nada, pero sí voy a empeñar todo mi esfuerzo por que salga y por que se logre lo mejor para el país en esta propuesta presidencial”, dijo.

Monreal confirmó que la Comisión Presidencial para la reforma electoral se encuentra en la redacción final de la iniciativa para que sea envíada al Congreso entre este martes y miércoles.