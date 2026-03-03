SRE indica que no hay mexicanos heridos en Medio Oriente; 121 ya han sido evacuados

Continúan los ataques entre EU e Israel en Irán (ABEDIN TAHERKENAREH/EFE)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este martes que a pesar de la escalada del conflicto en Medio Oriente no hay mexicanos heridos hasta el momento, además de que 121 mexicanos han sido evacuados por rutas terrestres seguras.

“No hay personas mexicanas afectadas en su integridad física, hasta este momento. Se tiene un registro de 121 personas que han sido evacuadas por rutas terrestres seguras desde Irán, Israel, Jordania, Líbano y Qatar”, comentó la cancillería en un comunicado.

Asimismo, expresó que se espera que el número de mexicanos evacuados vaya en aumento “toda vez que hay más personas que ya están programadas para salir con apoyo y por gestiones de nuestras embajadas”, indicó.

Por esto, la SRE destacó que está analizando cada situación en lo particular, con el fin de asegurar que los corredores de evacuación establecidos operen con seguridad, así “como otras posibles alternativas”.

Igualmente, aseguró que, a través de sus diplomáticos, se encuentra atenta a lo que necesiten los connacionales que están en los países en conflicto y pidió comunicarse a sus números telefónicos en caso de emergencia.

El domingo, el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, comentó que hay cerca de 7 mil connacionales en países de Medio Oriente y que todos se encuentran bien, sin un solo reporte de afectaciones a su integridad física, en medio de un escenario regional complejo marcado por cierres de espacios aéreos y dificultades para salir por vía aérea.

El pasado sábado, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.

Tras la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí y gran parte de la cúpula militar, Irán prometió vengarse y ha amenazado con responder con la mayor fuerza.

Durante todo el fin de semana no han cesado los bombardeos en la zona. Teherán está respondiendo a los bombardeos de EU e Israel con ataques contra Tel Aviv, Jerusalén y las bases estadounidenses en varios países de la región. (Con información de EFE)