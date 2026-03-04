279 connacionales han sido evacuados de Medio Oriente

Ataques en Irán (ABEDIN TAHERKENAREH/EFE)

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que, respecto a la situación en Medio Oriente, 279 connacionales han sido evacuados de la región.

La evacuación se ha realizado desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Qatar vía terrestre, en su mayoría, hacia Egipto, Jordania y Türkiye, países que cuentan con espacio aéreo abierto.

Al respecto, se informa que todas las embajadas de México continúan operando y mantienen contacto con las y los mexicanos, tanto residentes como turistas varados, sin reportes de daños a su integridad física.

La Embajada de los Emiratos Árabes Unidos, informa que algunas aerolíneas han comenzado a operar de manera muy limitada priorizando a los viajeros que se encontraban en tránsito.

Se emitieron las recomendaciones de no trasladarse al aeropuerto a menos que su aerolínea haya confirmado su vuelo; de la misma forma, en el caso de trasladarse por vía terrestre, se subraya la importancia de verificar con anticipación los requisitos de ingreso y tránsito en los países de destino.

En particular se recuerda que para ingresar al Reino de Arabia Saudita las personas mexicanas requieren visa, mientras que en Omán no se requiere visa en estancias cortas.

Se recuerdan los números telefónicos a los que se puede acudir en caso de estar en algún país de Medio Oriente:

Embajada en Irán

☎️ +989121224463

Embajada en Israel

☎️ 054-316-6717

Embajada en Jordania

☎️ 0778 00 0494

Embajada en Qatar

☎️ 3363 4450

Embajada en Arabia Saudita

☎️ +966557539374

Embajada en Kuwait

☎️ +965 9401 6333

Embajada en EAU

☎️ 504 54 0273

Embajada en Líbano

☎️ 03 044 598

Oficina de Representación en Palestina

☎️ +972 54 447 0095