Anuncia Cámara de Diputados recepción de la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Sheinbaum

CDMX —

A las 15:18 horas de este miércoles, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, anunció la recepción de la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral.

López Rabadán dirigió la iniciativa que fue enviada por la presidenta Cladia Sheinbaum, dos meses después del anuncio original, pues la propuesta sería enviada en los primeros días de enero.

La Mesa Directiva en San Lázaro remitió el documento a las comisiones unidas de Reforma Político-Electoral y de Puntos Constitucionales para su dictaminación.

Conforme la principal propuesta de Sheinbaum Pardo para presentar esta iniciativa es reducir el enorme costo de la democracia mexicana, la iniciativa plantea disminuir el recurso público federal, con menor gasto a las campañas y al salario de las autoridades electorales, como los consejeros del INE, además, y quizá la más drástica de sus propuestas, apunta a reconfigurar el Senado de la República con la eliminación de los 32 senadores de representación proporcional, para quedar sólo con 96.

Esta reforma modifica 11 artículos de la Constitución y diversas leyes secundarias.

Dentro de las primeras se establece que los recursos que destina a partidos tendrán un recorte del 25% para que cumplan con sus actividades ordinarias.

En tanto la Cámara de Diputados, compuesta por 500 legisladores, este número se mantiene: 300 de los distritos electorales, 200 de representación proporcional. Sin embargo, éstos no tendrán pase directo al escaño, sino que también deberán hacer campaña como los primeros. Es decir, será el voto directo de los ciudadanos y no el ‘dedazo’con lo que se conforman hoy las listas de los partidos.

“Eso es una vergüenza”, ha dicho el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.

También se propone un ajuste a las remuneraciones de los funcionarios de órganos electorales y tribunales locales para que ninguno gane más que la Presidenta de la República